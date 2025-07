Zeichen bei Kölns Aufstiegsheld "auf Abschied"?

IMAGO/Maximilian Koch

Verlässt Damion Downs (m.) den 1. FC Köln?

Verliert der 1. FC Köln einen seiner Aufstiegshelden? Damion Downs soll konkrete Begehrlichkeiten in England wecken.

Wie unter anderem der "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Sky" berichten, buhlt der FC Southampton intensiv um Damion Downs vom 1. FC Köln.

Dem TV-Sender zufolge sollen die Saints bereits "ein offizielles Angebot in Höhe von acht Millionen Euro" abgegeben haben.

Ob Downs seine Zelte beim 1. FC Köln vorzeitig abbrechen wird, ist allerdings noch offen. Der Mittelstürmer weilt aktuell mit der Nationalmannschaft der USA beim Gold Cup. Eine finale Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft wird es wohl erst nach dem Turnier geben, ordnet der "Kölner Stadt-Anzeiger" ein.

"Bild" meldet derweil, dass die Zeichen "allein aufgrund der Millionen-Summe auf Abschied" stünden.

Downs besitzt beim 1. FC Köln einen Vertrag bis 2026.

1. FC Köln will mit Damion Downs verlängern

Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit zehn Treffern in der 2. Bundesliga einen großen Anteil am direkten Wiederaufstieg der Rheinländer.

Downs war zusammen mit Tim Lemperle (inzwischen bei der TSG Hoffenheim) der Top-Torjäger des Traditionsklubs.

Der 1. FC Köln würde den Angreifer daher eigentlich gerne halten. "Wir haben Damion auf der einen Seite eine sportliche und auch eine wirtschaftliche Perspektive aufgezeigt. Ich glaube, dass wir da sehr in Vorleistung gegangen sind mit dem, was wir dem Spieler geboten haben. Wir setzen auf ihn und glauben, dass er mit seinem Profil und noch weiteren Entwicklungsschritten für uns ein richtig guter Spieler werden kann", sagte Sportdirektor Thomas Kessler vor wenigen Wochen gegenüber dem "Express".

Ob der 1. FC Köln mit seinem Werben erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Der FC Southampton scheint jedenfalls als möglicher Abnehmer bereit zu stehen. Die Saints waren in der letzten Saison sang- und klanglos aus der Premier League abgestiegen. Magere zwölf Punkte standen nach 38 Spieltagen auf dem Konto.