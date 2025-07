Medien: Ekitiké im Gunners-Fokus, ein fettes Aber bleibt

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Bleibt er oder wechselt er? Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt

Hugo Ekitiké benötigte nur eine volle Saison im Trikot von Eintracht Frankfurt, um sich in den Fokus der europäischen Topteams zu ballern, vor allem in der englischen Premier League soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge großes Interesse am Franzosen existieren. Auch wenn der Poker noch nicht so richtig heiß gelaufen sein soll, bringen sich potenzielle Interessenten offenbar in Stellung.

90 bis 100 Millionen Euro soll Eintracht Frankfurt für die Dienste des 23-jährigen Angreifers Hugo Ekitiké verlangen. Eine enorme Summe, die den ein oder anderen Interessenten sicherlich vom Markt drängen könnte. Der FC Arsenal soll allerdings dennoch ein Auge auf den Franzosen geworfen haben. Das bestätigte Gunners-Insider Charles Watts bei "CaughtOffside".

Watts ordnet die vermeintlich "extrem hohe Ablöse" zwar auch als mögliches Problem ein, ist sich aber "sicher, dass Arsenal Ekitiké in Betracht gezogen hat". Allerdings glaubt Watts auch, dass Victor Gyökeres von Sporting CP und Benjamin Sesko von RB Leipzig in London höher im Kurs stehen. Außerdem sei Arsenal kaum bereit, auch nur "annähernd" soviel zu zahlen, wie die Eintracht angeblich verlangen soll.

Dass mehr als loses Interesse noch nicht existiert, berichtete auch der "kicker" zuletzt.

Eintracht Frankfurt in komfortabler Position

Demnach liegen der SGE "weiterhin" keine Offerte für Ekitiké vor. Zwar wird dem Fachmagazin zufolge erwartet, dass der Markt erst nach dem Ende der Klub-WM so richtig Fahrt aufnimmt, dass sich ein Klub findet, der die vermeintlich geforderte Ablöse in den Ring wirft, ist allerdings sehr fraglich. Derzeit spreche eher einiges dafür, dass Ekitiké mit der Eintracht in die Vorbereitung startet, heißt es.

In der Mainmetropole dürfte man die Situation allerdings ganz gelassen beobachten. Die SGE-Bosse werden sehr zufrieden sein, wenn der Torjäger 2025/26 in Frankfurt bleibt.

Austausch mit den Frankfurtern soll laut "CaughtOffside" bislang ohnehin nur Manchester United gesucht haben, "Verhandlungen oder gar ein Angebot" soll es bislang aber nicht gegeben haben.