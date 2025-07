Medien: Keine Offerten für Ekitiké - Spur führt zu den Reds

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Bleibt er oder wechselt er? Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt

Hugo Ekitiké benötigte nur eine volle Saison im Trikot von Eintracht Frankfurt, um sich in den Fokus der europäischen Topteams zu ballern, vor allem in der englischen Premier League soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge großes Interesse am Franzosen existieren. Der Poker um den Angreifer will allerdings angeblich nicht wirklich Fahrt aufnehmen.

90 bis 100 Millionen Euro soll Eintracht Frankfurt für die Dienste des 23-jährigen Angreifers Hugo Ekitiké verlangen. Eine enorme Summe, die wohl auch daran Schuld tragen dürfte, dass zwar einige Klubs Interesse gezeigt, dieses aber bislang nicht wirklich intensiviert haben sollen.

Der "kicker" berichtet, dass der SGE "weiterhin" keine Offerte für Ekitiké vorliege. Zwar wird demnach erwartet, dass der Markt erst nach dem Ende der Klub-WM so richtig Fahrt aufnimmt, dass sich ein Klub findet, der die vermeintlich geforderte Ablöse in den Ring wirft, ist allerdings sehr fraglich. Derzeit spreche eher einiges dafür, dass Ekitiké mit der Eintracht in die Vorbereitung startet, heißt es.

Ähnliches ließ unlängst "Caught Offside" verlauten. Mit Manchester United, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea sollen dem Portal zufolge zwar gleich drei finanzstarke Teams aus der englischen Premier League interessiert sein, aufgrund der enormen Forderungen soll allerdings kein Klub bereit sein, die Bemühungen zu intensivieren.

"Sky" wiederum berichtete, dass die Reds einen Vorstoß in Betracht ziehen, sofern sie vorhandenes Personal zu Geld machen können. Der englische Meister sei jedoch auf jeden Fall weiter im Rennen.

In der Mainmetropole dürfte man die Situation allerdings ganz gelassen beobachten. Die SGE-Bosse werden sehr zufrieden sein, wenn der Torjäger 2025/26 in Frankfurt bleibt.

Eintracht Frankfurt: Nur einer von drei Deals derzeit "wahrscheinlich"

Austausch mit den Frankfurtern soll nur United gesucht haben, "Verhandlungen oder gar ein Angebot" gebe es bislang aber nicht, heißt es.

Der "kicker" beleuchtet zudem den Stand bei weiteren Personalien, die bei den Adlerträgern gehandelt werden. Ein Wechsel von Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 nach Hessen sei weiterhin sehr wahrscheinlich, ob sich Ritsu Doan vom SC Freiburg den Frankfurtern anschließen werde, sei hingegen "komplett offen".

Die "Spur" zum zuletzt gehandelten Offensiv-Backup Franjo Ivanovic von Union Saint-Gilloise soll zudem aktuell "nicht heiß sein".