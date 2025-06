Schalke vor erstem Millionen-Transfer des Sommers?

IMAGO/Peter De Voecht

Wird Manuel Osifo der nächste Neue beim FC Schalke 04?

Einen Großangriff hat der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt bislang nicht gestartet, in Timo Becker und Soufiane El-Faouzi wurden erst zwei Neuzugänge präsentiert. Einem Medienbericht zufolge könnte demnächst aber Nachschub folgen - aus Belgien!

Verstärkt sich der FC Schalke 04 im defensiven Mittelfeld mit einem belgischen Sechser-Juwel? Wie "Voetbal Primeur" enthüllt hat, bemühen sich die Königsblauen um Manuel Osifo von OH Leuven.

Der 21-Jährige, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, absolvierte in der vergangenen Saison 23 Einsätze, 14 davon in der Startelf. Dennoch soll man sich in Leuven mehr erhofft haben und bereit sein, den Youngster schon wieder abzugeben.

Problem: Beim Thema Ablöse sollen die Klubs weit auseinander liegen. Schalke sei mit einem ersten Angebot über 450.000 Euro direkt abgeblitzt, heißt es. In Leuven rufe man nämlich eine Million Euro für Osifo auf.

Ob die Knappen-Bosse ihre kolportierte Offerte noch einmal erhöhen, bleibt fraglich. Auch im Sommer 2025 steht S04 finanziell unter Druck, ein Überschuss von neun Millionen Euro muss wohl erwirtschaftet werden.

Große Sprünge bei Transfers sind nach zwei Jahren Abstiegskampf in Liga zwei daher kaum drin - zumindest nicht ohne vorherige Verkäufe von begehrten Spielern wie Moussa Sylla oder Taylan Bulut.

FC Schalke 04 vor Deal für die Abwehr

Jede Menge Arbeit also für den neuen Schalker Sportvorstand Frank Baumann, der dem frisch verpflichteten Cheftrainer Miron Muslic mit überschauberen Mitteln eine schlagkräftige Mannschaft liefern soll.

Immerhin könnte ein Wunschspieler des neuen Übungsleiters schon bald auf der Matte stehen: Laut "Sport Bild" ist der Wechsel von Nikola Katic zu S04 beschlossene Sache. Eigentlich könne "nichts mehr schief gehen", so das Blatt.

Angeblich reist der Innenverteidiger am Montag nach Gelsenkirchen, wo er am Dienstag den Medizincheck absolvieren soll. Anschließend würde die Unterschrift unter einen Vertrag bis 2028 erfolgen.

Der FC Zürich kassiert demnach eine Ablöse von 450.000 Euro, die aufgrund von verschiedener Boni noch "deutlich steigen" könne.