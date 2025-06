BVB macht bei Kovac-Wunschspieler doch noch Ernst

IMAGO/Reily Rogers / SPP

Ardon Jashari gilt als Wunschspieler von BVB-Trainer Niko Kovac

Der bevorstehende Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea spült frische Kohle auf das Festgeldkonto von Borussia Dortmund. Ein Teil der Einnahmen in Höhe von bis zu 65 Millionen Euro soll in einen neuen Offensivspieler gesteckt werden. Ein Wunschtransfer von Cheftrainer Niko Kovac könnte so doch noch realisiert werden.

Mit Jobe Bellingham hat Borussia Dortmund eine erste Verstärkung für das Mittelfeld bereits verpflichtet. Abgeschlossen sind die Transfer-Planungen für die Schaltzentrale aber noch nicht. Für das offensive Mittelfeld soll noch eine Neuverpflichtung her, nachdem Wunschspieler Rayan Cherki zu Manchester City wechselte.

Hoch im Kurs steht offenbar weiterhin Ardon Jashari vom FC Brügge. Cheftrainer Niko Kovac gilt als großer Fürsprecher des Schweizers, der jedoch auch bei der AC Mailand weit oben auf der Wunschliste steht. Transfer-Experte Sacha Tavolieri zufolge befindet sich der italienische Top-Klub auch in der Pole Position.

BVB bei Ardon Jashari nur in der Außenseiter-Rolle

Demnach haben die Rossoneri ihre Bemühungen um den 22-Jährigen zuletzt intensiviert. Das wiederum soll den BVB auf den Plan gerufen haben, der die Befürchtung hat, den Transfer des Offensivspielers zu verschlafen. Die Westfalen haben daher den Kontakt zum FC Brügge aufgenommen, heißt es.

Der BVB sei zwar spät in den Poker eingestiegen, noch sei es aber nicht zu spät, um den Youngster von einem Wechsel in die Bundesliga zu überzeugen. Dennoch präferiert Jashari einen Wechsel in die Serie A, so Tavolieri weiter. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro. Jashari ist noch bis Sommer 2029 an den belgischen Pokalsieger gebunden.

Ein Betrag, den die Dortmunder durch den bevorstehenden Verkauf von Jamie Gittens zum FC Chelsea wohl aufbringen könnten. Der junge Engländer steht vor dem Absprung nach London, bringt dem BVB dringend benötigte Transfer-Einnahmen von bis zu 65 Millionen Euro.