Kovac singt Loblied auf Lieblingsschüler beim BVB

IMAGO/Jess Stiles

Daniel Svensson (r.) ist längst Stammspieler beim BVB

Seit seinem Start bei Borussia Dortmund Anfang Februar hat sich Daniel Svensson zu einem der großen Gewinner unter Cheftrainer Niko Kovac entwickelt, womöglich sogar zu dem größten. Das liegt in erster Linie an seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, die bei seinem Coach überragend ankommt.

Dass Cheftrainer Niko Kovac und Linksverteidiger Daniel Svensson am selben Tag - dem 2. Februar - beim BVB angefangen haben, ist reiner Zufall gewesen. Seitdem hat sich der 23-Jährige schnell zu einem Lieblingsschüler unter dem neuen Coach bei den Westfalen entwickelt.

Mittlerweile steht er bereits bei 19 Pflichtspieleinsätzen für Borussia Dortmund. Eine steile Entwicklung, die Svensson kurz nach seinem Wechsel vom FC Nordsjaelland ins Ruhrgebiet wohl nur die wenigsten zugetraut hatten.

Auch bei der laufenden Klub-WM ist Svensson eine der großen Konstanten bei den Schwarz-Gelben und einer von nur drei Feldspielern beim BVB (neben Waldemar Anton und Ramy Bensebaini), die bislang alle 270 Spielminuten auf dem Feld standen - trotz zum Teil hochsommerlicher Temperaturen.

"Bei Daniel geht mir das Herz auf. Ich bin glücklich, dass es noch solche Spieler gibt, die - egal ob sie jung oder alt sind - sofort dabei sind. Das wünsche ich mir von allen", macht Niko Kovac aus seiner großen Sympathie für den Schweden überhaupt kein Geheimnis.

Es ist die Einstellung, die dem 53-Jährigen bei dem gebürtigen Stockholmer so imponiert: "Daniel ist ein Laufwunder. Das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Er ist ein Vollprofi durch und durch."

Kovac über Svensson: "Das ist sensationell"

Svensson gilt beileibe nicht als der versierteste Techniker am Ball, ist zudem abseits des Spielfelds kein Mann großer Worte. Doch seine Einsatzbereitschaft, sein Fleiß und sein Kampfgeist sind es, die sowohl beim eigenen Coach als auch in der Dortmunder Anhängerschaft bis dato hervorragend ankommen.

"Daniel ist ein sehr reflektierter junger Mensch, der sich mit seinem Beruf so auseinandersetzt, wie ich das erwarte. Es gibt nichts, was man ihm an die Hand gibt, das er nicht sofort umsetzt. Und das ist sensationell", setzte Kovac sein Loblied auf den linken Schienenspieler fort, der wohl auch gegen CF Monterrey im Achtelfinale der Klub-WM (Mittwoch um 3:00 Uhr deutscher Zeit) wieder gesetzt sein dürfte.