Groß stellt klar: Dafür würde ich nicht beim BVB bleiben

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Pascal Groß steht aktuell bis Ende Juni 2026 beim BVB unter Vertrag

Pascal Groß wechselte im Sommer 2024 zu Borussia Dortmund, wo der Routinier die Spielfeldmitte stabilisieren sollte. Ein Vorhaben, das durchaus gelang. Zudem lieferte der 34-Jährige auch als Assistgeber, insgesamt 15 Treffer legte der deutsche Fußball-Nationalspieler auf. Wenn sein aktueller Vertrag 2026 endet, ist Groß allerdings schon 35 Jahre alt, ein Karriereende ist jedoch noch kein Thema, ebenso kein Verbleib beim BVB auf Biegen und Brechen.

"Bisher habe ich noch keinen Moment daran gedacht, aufzuhören", führt BVB-Star Pascal Groß im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" aus. Er befinde sich "körperlich in einem top Zustand" und habe "großen Spaß" daran, auf dem Rasen zu stehen, so der Altstar weiter.

Für das Fortsetzen seiner Karriere sei hingegen ein anderer Aspekt von wesentlicher Bedeutung: "Wichtig ist für mich, dass ich das nötige Niveau mitbringe und etwas bewirken kann. Solange ich das Gefühl habe, der Mannschaft helfen zu können, bin ich dafür offen."

Konkret heißt das auch, dass Groß absolut in Betracht zieht, seine Zelte in Dortmund abzubrechen, wenn ihm sportlich der Rang abgelaufen wird. "Ich würde nicht in Dortmund bleiben, um irgendwie noch einen Vertrag zu bekommen und viel Geld zu verdienen. Das steht fest", findet Groß sehr klare Worte.

"Überangebot" kein Problem für den BVB

2024/25 konnte Groß die drittmeisten Spielminuten aller BVB-Stars verzeichnen, in der anstehenden Saison ist die Konkurrenz durch die Verpflichtung von Jobe Bellingham allerdings noch einmal deutlich größer geworden. Groß nimmt die neue Situation gelassen.

"Der Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. Ich bin ein Freund davon, breit aufgestellt zu sein", so Groß, der auf eine Phase im Herbst 2024 referiert, während der die Personaldecke beim BVB recht dünn war. Selbst "ein Überangebot" könne in einer langen Saison nicht schaden. Allerdings ist Groß auch klar, dass am Ende nur Leistung zählt: "Um auf dem Platz zu stehen, muss ich gut spielen. So soll das sein:"