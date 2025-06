Kassiert der BVB für Gittens noch mehr als gedacht?

IMAGO/UWE KRAFT

Wechselt vom BVB zum FC Chelsea: Jamie Gittens

Flügelstürmer Jamie Gittens wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach in Richtung FC Chelsea verlassen. Der BVB kassiert für den 20 Jahre alten Engländer möglicherweise noch mehr Geld, als bisher bekannt war.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" schreiben, für Jamie Gittens werde im Falle einer endgültigen Finalisierung des Deals eine Sockelablöse von 65 Millionen Euro fließen. Hinzu könnten demnach noch Bonuszahlungen kommen. "Bild" hatte zuvor vermeldet, die inklusive Boni erreichbare Ablöse für Gittens liege bei 65 Millionen Euro.

Vor der Klub-WM in den USA, bei der der FC Chelsea nach dem 4:1-Sieg n.V. im Achtelfinale schon in der Runde der letzten Acht steht, hatten beide Vereine schon einmal über einen möglichen Transfer verhandelt. Dabei soll der FC Chelsea nur rund 55 Millionen Euro geboten haben, der BVB lehnte ab.

Zuletzt hatten sich die Parteien jedoch angenähert. Gittens erhielt inzwischen vom BVB auch die Erlaubnis, den Medizin-Check bei den Blues zu absolvieren. Zeitnah ist wohl mit einem endgültigen Vollzug und dann auch der offiziellen Bestätigung des Wechsels zu rechnen.

BVB will Gittens-Ablöse offenbar größtenteils reinvestieren

Gittens selbst soll sich mit Chelsea längst auf einen hoch dotieren Siebenjahresvertrag geeinigt haben. An der Stamford Bridge ist der Youngster dem Vernehmen nach direkt als Stammspieler eingeplant und soll in in Zukunft als ein Gesicht des Klubs aufgebaut werden.

Der BVB will derweil einen Großteil der Gittens-Ablöse seinerseits in einen Nachfolger investierten, so die "Ruhr Nachrichten". Als Kandidat nennt das Blatt Johan Bakayoko (PSV Eindhoven). Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro taxiert.

Auch der frischgebackene englische U21-Europameister Omari Hutchinson (Ipswich Town) sowie Dan Ndoye (FC Bologna) wurden zuletzt beim BVB gehandelt.