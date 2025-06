Thomas Müller vor Wechsel zu Konkurrent des FC Bayern?

IMAGO/Xu Chang

Thomas Müller verlässt den FC Bayern

Das wäre ein echter Wechsel-Hammer: Thomas Müller könnte es nach dem Abschied vom FC Bayern möglicherweise zu einem Konkurrenten des deutschen Rekordmeisters ziehen.

Die Rede ist von der SSC Neapel, die als italienischer Meister genauso wie die Münchner in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein wird, dort also theoretisch auf Thomas Müllers Ex-Klub treffen könnte.

Wie das Transfer-Portal "fichajes.net" berichtet, sei Napoli eine der heißesten Anwärter darauf, sich die Dienste des Weltmeisters von 2014 ab der kommenden Saison zu sichern. Demnach sei Müller in den Augen der SSC-Verantwortlichen um Star-Trainer Antonio Conte die ideale Lösung dafür, die Offensive mit einem erfahrenen Akteur aufzuwerten.

Um Müllers Zukunft herrscht weiter großes Rätselraten. Klar ist nur, dass sein Vertrag beim FC Bayern nach der Klub-WM in den USA endet und nicht weiter verlängert wird. Mehrere Klubs aus der nordamerikanischen MLS bemühen sich um seine Verpflichtung. Auch der türkische Doublesieger Galatasaray wurde gehandelt, wird aber wohl nicht beim 35-Jährigen zuschlagen. Gerüchte gab es zudem um Neapels Serie-A-Konkurrenten AC Florenz.

FC Bayern: Thomas Müller schließt Karriereende nicht aus

Zuletzt hatte Müller auch das Ende seiner extrem erfolgreichen Laufbahn nicht ausgeschlossen. "Es ist relativ einfach: Das Gesamtpaket muss passen. Gleichzeitig ist das aber auch schwierig, denn was ist ein passendes Gesamtpaket?", sagte er bei "DAZN". "Vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf. Alles ist noch möglich und ich mache mir da keinen Stress."

Allerdings schränkte Müller ein, dass er sich körperlich in einer guten Verfassung befinde, immer noch Spaß am Fußball habe und "schon gerne weiterspielen" würde.

Er würde gerne "Neues entdecken" und daher eine "entferntere oder exoterische" Liga einem Verbleib in Deutschland vorziehen, so Müller weiter.