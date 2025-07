Diese Worte richtete Sané an seine Teamkollegen

IMAGO/Sam Navarro

Leroy Sané (l.) stand am Sonntag zum letzten Mal für den FC Bayern auf dem Feld

Am Sonntag stand Leroy Sané zum insgesamt 223. und letzten Mal in einem Pflichtspiel für den FC Bayern auf dem Feld. Beim 4:2-Sieg im Achtelfinale der Klub-Weltmeisterschaft gegen Flamengo wurde er nach 58 Minuten für Kingsley Coman eingewechselt. Am Montag folgte dann die endgültige Verabschiedung von den Münchnern.

Leroy Sané verabschiedete sich am Sonntag aus dem Mannschaftshotel des FC Bayern, vollzieht nun seinen Wechsel in die Türkei zu Galatasaray. Der 29-Jährige ergriff zum Abschied noch einmal das Wort und sprach zur versammelten Mannschaft sowie den anwesenden Trainern und dem Betreuerstab.

"Ich bin sehr dankbar für diese fünf Jahre. Es war eine spannende Zeit. Wir haben einiges zusammen gewonnen", so der Flügelstürmer, der im Sommer 2020 von Manchester City nach München gewechselt war.

"Mit einigen Spielern habe ich natürlich schon etwas länger gespielt, gerade die aus der Jugendzeit. Ich wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass ihr das Ding (Klub-WM, Anm. d. Red.) mit nach Hause holt", so der deutsche Nationalspieler weiter, der ansonsten nie als großer Redner oder Lautsprecher bekannt ist.

Warme Abschiedsworte von Max Eberl in Richtung Leroy Sané

Zum Abschied gab es auch von der Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters noch warme Worte für den Offensivmann, der mit dem FC Bayern insgesamt viermal deutscher Meister geworden war.

"Du hast in den letzten fünf Jahren wirklich Großartiges für diesen Verein geleistet. Einerseits möchte ich dir dafür 'Danke' sagen. Zum anderen wünsche ich dir viel, viel Glück auf deinem neuen Weg. Wir wünschen dir von ganzem Herzen alles Gute", sagte Sportvorstand Max Eberl zum Abschied in Richtung Leroy Sané.

So harmonisch war es in den letzten Wochen beileibe nicht immer zugegangen zwischen dem Verein und der einstigen Nummer 10 der Münchner, die sich nicht mehr auf eine Ausdehnung des gemeinsamen Arbeitspapiers hatten einigen können. In Istanbul schlägt Sané nun ein neues Kapitel seiner Profi-Karriere auf.