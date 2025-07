Grätscht Bayern noch bei Leverkusen-Transfer dazwischen?

IMAGO

Malik Tillman wird wohl nach Deutschland zurückkehren

Im Schatten der Klub-Weltmeisterschaft in den USA geht der Gold Cup dieser Tage etwas unter. Die Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika findet ebenfalls in den Vereinigten Staaten statt, Co-Gastgeber USA zog am Sonntag nach einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Costa Rica ins Halbfinale des Turniers ein. Großer Leistungsträger bei den US-Boys ist Malik Tillman, der in der kommenden Bundesliga-Spielzeit wohl für Bayer Leverkusen auf Torejagd gehen wird.

Rund um den Viertelfinal-Erfolg der US-Amerikaner soll sich der gebürtige Nürnberger Malik Tillman, der bis zur U21 noch als deutscher Junioren-Nationalspieler in Erscheinung getreten war, mit Bayer Leverkusen mündlich auf einen Wechsel verständigt haben.

Der 23-Jährige will demnach den Schritt zurück in die Bundesliga gehen, nachdem er die vergangenen zwei Jahre für die PSV Eindhoven in den Niederlanden gespielt hatte. Mit der PSV holte er zweimal die niederländische Meisterschaft, steuerte dabei insgesamt starke 21 Tore in 54 Partien bei.

Nun wird er trotz laufenden Vertrags bis 2028 zu Bayer Leverkusen wechseln. Nach Angaben von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg soll sich der deutsche Meister von 2024 sowohl mit dem Spieler als auch mit der PSV Eindhoven geeinigt haben.

Tillman soll bis 2030 unterschreiben

Demnach soll der mögliche Nachfolger von Florian Wirtz einen langfristigen Fünfjahresvertrag in Leverkusen erhalten, soll bis 2030 unterschreiben. Die Ablösesumme soll außerdem rund 35 Millionen Euro betragen.

Um den Transfer endgültig klarmachen zu können, Bedarf es allerdings noch der Zustimmung des FC Bayern. Dieser hatte Malik Tillman zunächst sieben Jahre lang ausgebildet, ihn dann aber zunächst in Richtung Rangers FC nach Glasgow und anschließend nach Eindhoven ziehen lassen.

Die Münchner hatten sich allerdings eine Art Vorkaufsrecht gesichert. Erst, wenn sie darauf verzichten, kann Tillman auf sicher nach Leverkusen wechseln.

Für den FC Bayern hatte der Offensivmann einst in der Bundesliga debütiert und in der Spielzeit 2021/2022 insgesamt vier Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus bestritten.

Der obligatorische Medizincheck würde übrigens nach dem Gold Cup stattfinden, wenn mit Bayer Leverkusen nun tatsächlich alles klar gemacht wird.