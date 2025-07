Klare Zukunftstendenz bei Lionel Messi?

IMAGO

Wie geht's für Lionel Messi weiter?

Wo setzt Lionel Messi seine legendäre Karriere fort? MLS-Klub Inter Miami sieht wohl gute Chancen auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

"Leo hat noch einen Vertrag bis Ende 2025. Die Wirklichkeit ist, dass beide Parteien an einer Fortsetzung der Beziehung interessiert sind", zitiert Transfer-Reporter Fabrizio Romano eine nicht näher definierte Quelle aus dem Umfeld von Inter Miami.

Weiter heißt es: "Die notwendigen Schritte werden mit der richtigen Einstellung unternommen, um dies zu erreichen."

Lionel Messi spielt seit Sommer 2023 für den Klub aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Der mittlerweile 38-Jährige ist noch bis zum 31. Dezember an das Team aus dem US-Bundesstaat Florida gebunden. Die sportliche Zukunft des argentinischen Weltmeisters gilt als ungewiss.

Messi scheiterte mit Inter Miami bei der Klub-Weltmeisterschaft kürzlich im Achtelfinale an Champions-League-Sieger Paris Saint Germain. Der MLS-Klub hatte beim deutlichen 0:4 schlicht keine Chance.

PSG-Coach schwärmt nach Messi-Wiedersehen

Auf die Frage, ob es Messi zurück nach Europa ziehen könnte, meinte PSG-Coach Luis Enrique am Rande der Partie: "Er muss sich selbst die Frage beantworten, ob er in Europa spielen möchte oder wo er spielen möchte." Enrique trainierte Messi einst beim FC Barcelona. 2015 gewannen sie gemeinsam die Champions League.

Mit Sergio Busquets, Luis Suárez und Jordi Alba verdienen weitere ehemalige Barca-Stars ihr Geld mittlerweile bei Inter Miami in den USA. Javier Mascherano steht zudem an der Seitenlinie.

Das Wiedersehen mit seinen langjährigen Weggefährten sei eine "unglaubliche Möglichkeit" gewesen, sagte Enrique zum Duell bei der Klub-WM.

Aktuell rangieren Messi und Co. in der MLS auf dem sechsten Platz der Eastern Conference, welcher am Ende der regulären Saison zur Playoff-Teilnahme berechtigen würde.