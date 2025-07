Medien: Bundesliga-Quintett will ManCity-Talent

IMAGO

James McAtee soll unter anderem im Fokus des BVB und des VfB Stuttgart stehen

Als Kapitän führte er die englische U21-Auswahl unlängst bei der Europameisterschaft zur Titelverteidigung, als man den DFB-Nachwuchs in einem spannenden Finale mit 3:2 nach Verlängerung in die Knie zwang. In Reihen von Manchester City kommt James McAtee allerdings nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Ein Umstand, den offenbar die halbe Bundesliga für sich nutzen will: Angeblich buhlen gleich mehrere deutsche Top-Klubs um den 22-jährigen offensiven Mittelfeldspieler.

Wie die "Times" erfahren haben will, haben mit Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gleich fünf Teams aus der deutschen Fußball-Bundesliga ein Auge auf James McAtee von Manchester City geworfen.

Demnach ist man in der Bundesrepublik davon überzeugt, dass McAtee der nächste Engländer werden kann, der in der Bundesliga sein volles Potenzial entfaltet.

Wenig überraschend dürfte sich die Ablöse als größter Knackpunkt in einem möglichen Poker erweisen. Angeblich sollen die genannten Interessenten hoffen, dass man McAtee für knapp unter 30 Millionen Euro verpflichten kann, dem englischen Portal "TEAMtalk" zufolge fordert City allerdings rund 35 Millionen Euro. Der "kicker" mutmaßte zuletzt noch, es würden lediglich 20 Millionen Euro fällig.

BVB rechnet sich angeblich gute Chancen aus

Auch über eine Rückkaufklausel und eine Weiterverkaufsbeteiligung wurde in den Medien zuletzt bereits spekuliert. Man wolle sich angeblich unbedingt für den Fall absichern, dass McAtee tatsächlich zum Topstar reift.

Bewunderer soll McAtee übrigens auch in England haben, ein Engagement in Deutschland jedoch immer wahrscheinlicher werden, so "TEAMtalk", das behauptet, der BVB rechne sich besonders große Chancen aus.

Gänzlich ohne Druck ist Manchester in den Verhandlungen allerdings nicht: McAtees Vertrag endet bereits im Sommer 2026. Einigt man sich nicht, könnte auch ein ablösefreier Verlust drohen.