IMAGO/Jonathan Moscrop

Jamie Gittens wird den BVB wohl verlassen

Jamie Gittens verlässt den BVB in Richtung FC Chelsea. Im Achtelfinale der Klub-WM gegen CF Monterrey (Mittwoch, 3:00 Uhr MESZ) steht der Engländer schon nicht mehr im Kader von Borussia Dortmund, nur die offizielle Bestätigung steht noch aus. Doch was fängt Schwarz-Gelb mit dem vielen Geld, das die Engländer überweisen werden, auf dem Transfermarkt an?

Flügelstürmer Jamie Gittens wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach in Richtung FC Chelsea verlassen - je nach Medienbericht kassiert der Revierklub dadurch eine Ablöse in Höhe von bis zu 65 Millionen Euro oder sogar mehr. Viel Geld, das in den Kader reinvestiert werden soll.

Laut "Ruhr Nachrichten" will der BVB einen Großteil der Gittens-Ablöse in einen Nachfolger investieren. Als Kandidat nannte das Blatt etwa Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro taxiert. Der Linksfuß aus Belgien wäre wie Gittens ein klassischer Flügelstürmer, der sich allerdings vor allem auf der rechten Außenbahn wohl fühlt, von der er dann nach innen ziehen kann.

Wie die "WAZ" nun berichtet, sind die Überlegungen, welches genaue Spielerprofil der Gittens-Nachfolger haben soll, bei der Dortmunder Borussia aber noch gar nicht abgeschlossen.

BVB diskutiert "Hybrid-Lösung" für die Offensive

Der Regionalzeitung zufolge stehe bislang lediglich fest, dass "ein erheblicher Teil" der Ablösesumme in die Offensive gesteckt werden soll. Fürs defensive Mittelfeld sehe sich der Revierklub gut gerüstet und plane daher auf dieser Position zunächst keinen Transfer.

Ob dann am Ende ein klassischer Flügelstürmer verpflichtet wird, sei noch offen. Optionen "für die Halbpositionen" oder fürs zentral-offensive Mittelfeld sowie "Hybrid-Lösungen" würden ebenfalls diskutiert, heißt es.

In Bezug auf PSV-Star Johan Bakayoko könnte der BVB derweil laut "WAZ" am Ende durchaus leer ausgehen. Zwar stehe der 22-Jährige schon lange auf der schwarz-gelben Liste, deutlich weiter scheint demnach allerdings aus Marseille und Monaco zu sein. Allerdings soll der Spieler eher zu einem Wechsel in die Bundesliga tendieren.