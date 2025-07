Bericht: England-Klub ist heiß auf Gladbach-Star

IMAGO/Steven Mohr

Rocco Reitz (r.) ist Leistungsträger bei Borussia Mönchengladbach

Rocco Reitz gehörte bei der zurückliegenden U21-Europameisterschaft zu den großen Leistungsträgern in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Auch bei der bitteren Final-Niederlage gegen England (2:3 n.V.) zeigte der Spieler von Borussia Mönchengladbach eine starke Partie im zentral-defensiven Mittelfeld, bei der die Scouts von der Insel wohl ganz genau hingeschaut haben.

Denn wie es nun in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, soll es konkretes Interesse von einem Klub aus der englischen Premier League an Rocco Reitz geben. Genauer gesagt soll der FC Fulham an dem 23-Jährigen interessiert sein.

Der Klub um den ehemaligen deutschen Nationalkeeper Bernd Leno hat Reitz demzufolge schon länger im Visier, könnte nun in diesem Sommer in die Vollen gehen.

Laut dem Medienbericht plant Borussia Mönchengladbach derzeit aber nicht, seinen Stammspieler zu verkaufen. Im Gegenteil: Eigentlich soll es mit dem gebürtigen Duisburger unbedingt in die neue Bundesliga-Spielzeit gehen.

Ausstiegsklausel in Reitz' Vertrag greift erst 2026

Reitz ist ein Gladbacher Eigengewächs, spielt schon seit der U15 für die Fohlen. Er ist aktuell noch langfristig bis 2028 an die Borussia gebunden, soll allerdings über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro verfügen, die aber erst ab 2026 gültig sein soll.

Beim FC Fulham könnte ihm unter Teammanager Marco Silva eine prägende Rolle im zentralen Mittelfeld angeboten werden. Die Cottagers schlossen in der vergangenen Spielzeit als Elfter in der Premier League ab, wollen in der neuen Saison den nächsten Schritt machen.

Bei welcher Ablösesumme in diesem Sommer eine mögliche Schmerzgrenze bei den Gladbachern liegen würde, ist derzeit noch unbekannt. Seinen Marktwert wird Reitz mit seinen fünf starken U21-EM-Auftritten aber definitiv weiter nach oben getrieben haben.