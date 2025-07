Transfer-Hammer? England-Star auf Bayerns Liste

IMAGO/Bradley Ormesher

Zuletzt an Aston Villa verliehen: Marcus Rashford (M.) von ManUnited

Der FC Bayern sucht nach einem neuen Offensivspieler, Nick Woltemade vom VfB Stuttgart ist ins Blickfeld geraten. Doch ein Transfer erscheint schwierig. Unterdessen soll ein großer Name aus der englischen Premier League auf der Münchner Transfer-Liste stehen.

Der FC Bayern beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Marcus Rashford, wie "Bild" berichtet. Schon vor Monaten war der 62-fache englische Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister ins Spiel gebracht worden.

Was damals nur ein spektakuläres Gerücht war, könnte demnach nun durchaus konkretere Züge annehmen. Rashford stehe bei den Scouts der Münchner auf der so genannten "Longlist" - also hinter den Top-Transferkandidaten wie Bradley Barcola von Paris Saint-Germain, Nico Williams von Athletic Bilbao oder Luis Díaz vom FC Liverpool.

Beim FC Bayern wisse man dem Bericht zufolge außerdem, wie hoch die Ablösesumme ausfallen müsste, um Marcus Rashford verpflichten zu können. "Bild" berichtet von einer Ablöseforderung in Höhe von 45 Millionen Euro.

Holt der FC Bayern überhaupt einen Flügelstürmer?

Marcus Rashford hat bei seinem Ausbildungsklub Manchester United wohl keine Zukunft mehr, trotz eines gültigen Vertrags bis 2028. Im vergangenen Winter war der 297-fache Premier-League-Spieler an die Liga-Konkurrenz zu Aston Villa verliehen worden.

Kam er unter United-Teammanager Ruben Amorim in den Wochen nach dessen Übernahme im vergangenen November kaum zum Zug, ging es in Birmingham wieder etwas aufwärts. 17 Pflichtspiele absolvierte Rashford in der Rückrunde für Villa, zehnmal stand er in der Startelf. Vier Tore standen am Ende zu Buche.

Ob der FC Bayern trotz der zahlreichen Gerüchte überhaupt in diesem Sommer einen Linksaußen verpflichtet, ist angesichts der Bemühungen um Stuttgarts Nick Woltemade derweil offen, hatte "Bild" zuletzt berichtet. Woltemade fühlt sich vor allem im Zentrum - sowohl in der Sturmspitze als auch dahinter - am wohlsten. Sollte es zu einem Transfer-Abschluss kommen, würde wohl das nötige Transferbudget für eine neue Flügeloption fehlen.