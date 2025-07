Barca verweigert Williams-Wunsch

IMAGO/Maciej Rogowski

Platzt der Wechsel von Williams zu Barca?

Der schon so gut wie sicher abgewickelte Transfer von Nico Williams von Athletic Bilbao zum FC Barcelona könnte doch noch einmal ins Wanken geraten. Zwischen der Spielerseite und den Barca-Verantwortlichen gibt es plötzlich unerwarteten Ärger. Die Katalanen wollen hart bleiben.

Geht der FC Barcelona im Poker um Nico Williams doch noch leer aus? Möglich, berichtete die "Mundo Deportivo" am Dienstag, die von einem Zoff zwischen der Vereins- und Spielerseite schreibt.

Ursächlich sind demnach neue Forderungen, die die Williams-Seite in den vergangenen Tagen stellte. Der Flügelstürmer und seine Berater fordern dem Bericht zufolge eine schriftliche Garantie des spanischen Meisters für eine reibungslose Registrierung des Spielers. Ein Thema, bei dem Barca in der vergangenen Saison ein katastrophales Bild abgab.

Williams-Forderungen eine "komplette Überraschung" für Barca

Zur Erinnerung: Die spanische Profiliga und der nationalen Fußball-Verband RFEF verweigerten zu Jahresbeginn die Registrierung von Dani Olmo, weil Barca die finanziellen Vorgaben nicht erfüllen konnte.

Abgewendet werden konnte der Super-GAU letztlich nur durch den Verkauf zahlreicher VIP-Logen im neuen Camp Nou, der kurzfristig eine dreistellige Millionensumme in die klammen Kassen spülte. Dadurch wurde die eigene Gehaltsobergrenze angehoben. Spaniens Oberstes Sportgericht gab schließlich nach einem langen Tauziehen grünes Licht für Rückrunden-Einsätze des 55-Millionen-Mannes.

Das Williams-Lager will nun offenbar mit allen Mitteln verhindern, in eine ähnliche Falle zu laufen. Das Verhalten der Spielerseite löse bei den Barca-Bossen allerdings Unbehagen und Sorgen aus, schreibt die "Mundo Deportivo". Die Forderungen des Spielers seien direkt nach der mündlichen Einigung aufgekommen. Dies sei eine "komplette Überraschung" für den Verein gewesen, heißt es.

Barca geht auf Williams-Forderung nicht ein

Am Mittwoch berichtete die "Mundo Deportivo", dass der FC Barcelona in der Sache hart bleiben wolle. Eine Klausel, die Williams einen ablösefreien Abgang ermöglichen würde, falls bei der Registrierung irgendetwas schief läuft, werden die Katalanen demnach nicht akzeptieren.

Auf eine derartige Klausel habe die Williams-Seite bei dem Gespräch, in dem die ursprüngliche Einigung erzielt wurde, nicht bestanden, heißt es. Den plötzlichen Kurswechsel des Spielers wolle Barca nun nicht akzeptieren. Der Grund: Der Verein allein würde das Risiko tragen. Geht bei der Registrierung etwas schief, könnten sich Ausgaben in Höhe von 62 Millionen Euro - die festgeschriebene Ablöse - in Luft auflösen.