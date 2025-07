Chance für Bayern? Plötzlich Zoff zwischen Barca und Williams

IMAGO/Maciej Rogowski

Platzt der Wechsel von Williams zu Barca?

Der schon so gut wie sicher abgewickelte Transfer von Europameister Nico Williams von Bilbao nach Barcelona könnte doch noch einmal ins Wanken geraten. Zwischen der Spielerseite und den Barca-Verantwortlichen gibt es plötzlich unerwarteten Ärger. Beim FC Bayern dürften sie hellhörig werden.

Geht der FC Barcelona im Poker um Nico Williams doch noch leer aus? Möglich, berichtet die "Mundo Deportivo" am Dienstag, die von einem Zoff zwischen der Vereins- und Spielerseite schreibt.

Ursächlich sind demnach neue Forderungen, die die Williams-Seite in den vergangenen Tagen stellte. Der Flügelstürmer und seine Berater fordern dem Bericht zufolge eine Garantie des spanischen Meisters für eine reibungslose Registrierung des Spielers. Ein Thema, bei dem Barca in der vergangenen Saison ein katastrophales Bild abgab.

Williams-Forderungen eine "komplette Überraschung" für Barca

Zur Erinnerung: Die spanische Profiliga und der nationalen Fußball-Verband RFEF verweigerten zu Jahresbeginn die Registrierung von Dani Olmo, weil Barca die finanziellen Vorgaben nicht erfüllen konnte.

Abgewendet werden konnte der Super-GAU letztlich nur durch den Verkauf zahlreicher VIP-Logen im neuen Camp Nou, der kurzfristig eine dreistellige Millionensumme in die klammen Kassen spülte. Dadurch wurde die eigene Gehaltsobergrenze angehoben. Spaniens Oberstes Sportgericht gab schließlich nach einem langen Tauziehen grünes Licht für Rückrunden-Einsätze des 55-Millionen-Mannes.

Das Williams-Lager will nun offenbar mit allen Mitteln verhindern, in eine ähnliche Falle zu laufen. Das Verhalten der Spielerseite löse bei den Barca-Bossen allerdings Unbehagen und Sorgen aus, schreibt die "Mundo Deportivo". Die Forderungen des Spielers seien direkt nach der mündlichen Einigung aufgekommen. Dies sei eine "komplette Überraschung" für den Verein gewesen, heißt es.

Nutzt der FC Bayern seine kleine Chance?

Laut "Mundo Deportivo" hat der FC Barcelona Williams zwar eine reibungslose Registrierung zugesichert, dies sei dem Europameister aber "nicht genug", was in der Barca-Chefetage wiederum "nicht gut angekommen" sei. Ob der 60-Millionen-Transfer wegen dieser Posse scheitern könnte, bleibe abzuwarten, schreibt die Sportzeitung.

Mit großem Interesse wird die Entwicklung in den kommenden Tagen auch an der Säbener Straße verfolgt werden. Der FC Bayern hat Williams bekanntlich weit oben auf seiner Wunschliste. Obwohl sich die Münchner mittlerweile in Zurückhaltung üben, sollen sie eine Verpflichtung des 22-Jährigen weiter auf dem Schirm haben.