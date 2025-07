FC Bayern verkündet "besondere Nachricht" für Musiala

IMAGO/David Klein

Jamal Musiala bekommt beim FC Bayern eine neue Nummer

Fans des FC Bayern müssen sich nach der Klub-WM umstellen. Denn Jamal Musiala wird eine neue Rückennummer erhalten. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Im Sommer 2019 wechselte der damals erst 16-jährige Jamal Musiala vom FC Chelsea zum FC Bayern.

Damals bekam der Offensivmann in der U17 der Münchner direkt die sagenumwobene Rückennummer zehn. Zwölf Spiele machte er mit der begehrten Nummer. In der U19, der Zweitvertretung und auch im Profi-Team musste Musiala dann allerdings mit anderen Nummern Vorlieb nehmen.

Bei den Profis war es von Beginn an die 42, die seinen Rücken zierte. Doch das ändert sich in der kommenden Saison. Schon vor wenigen Tagen wünschte sich der mittlerweile gewechselte Leroy Sané, dass Musiala seine Zehn erben würde. "Ich hoffe, dass er sie trägt. Da freue ich mich auch drüber. Der Junge hat noch einiges Großes vor sich", sagte Sané vor seinem Abschied zu Galatasaray.

In den letzten fünf Jahren trug Leroy Sané beim FC Bayern die Nummer zehn

Nun ging der Wunsch des Nationalspielers in Erfüllung. Denn der FC Bayern vermeldete auf der vereinseigenen Homepage "eine besondere Nachricht: Jamal Musiala wird nach der Klub-WM im Trikot mit der Nummer 10 auflaufen".

Musiala in der Vorbereitung schon mit der Zehn

Das große Turnier in den USA, bei dem der FC Bayern im Viertelfinale steht, werde Musiala weiter mit der 42 bestreiten, da während der Klub-WM kein Nummern-Tausch möglich sei. Aber in der Vorbereitung und dann auch in der neuen Saison wird die Zehn auf dem Trikot von Musiala prangen.

Passend dazu legten die Münchner auch eine Trikot-Aktion auf, bei der sich Fans das Jersey des 22-Jährigen mit einem kostenlosen Flock der Zehn bestellen können.

Vor Sané, der die Zehn fünf Jahre lang trug, steckten weitere namhafte Profis im Trikot mit der magischen Nummer: Von Lothar Matthäus, über Roy Makaay bis hin zu Arjen Robben, um nur einige zu nennen. Weitere Zehner-Stars der letzten Jahren gibt es in unserer Diashow, die zeigt: Musiala tritt definitiv in große Fußstapfen.