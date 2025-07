Neymar: "Irgendwann verliert man die Lust"

IMAGO/Guilherme Veiga

Neymar gibt Einblicke in sein Seelenleben

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat in einem ungewöhnlichen Interview Einblicke in sein Seelenleben gegeben.

"Ich habe meine ganze Karriere damit verbracht, ein wenig traurig zu sein, weil Leute, die mich nicht kennen, über mich reden - und nicht nur über Fußball", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit seiner Partnerin, Model und Influencerin Bruna Biancardi.

Neymar hatte erst kürzlich seinen Vertrag bei seinem Jugendklub FC Santos bis zum Jahresende verlängert, nachdem er im Januar aus Saudi-Arabien zurückgekehrt war.

In dem Interview, aus dem Auszüge von "ESPN" veröffentlicht wurden, spricht Neymar offen über den öffentlichen Druck: "Ich kann die Gedanken anderer Leute nicht kontrollieren", sagte der Brasilianer, der 230 Millionen Follower auf Instagram vereint: "Es ist schlimm, auf eine bestimmte Weise beurteilt zu werden, manchmal sogar von Leuten gehasst zu werden, die mich nicht kennen." Vor allem in Zeiten von Social Media sei es schwierig für Menschen, sich "nur auf den Sportler zu konzentrieren".

Neymars Freundin muss ihn "teilen"

Sportlich will Neymar bei seinem Jugendklub wieder in Form kommen, um im kommenden Jahr bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei zu sein.

Zuletzt hatte er im Kader des neuen Nationaltrainers Carlo Ancelotti gefehlt. Seit fast zwei Jahren hat Neymar nicht mehr für die Seleção gespielt.

"Irgendwann verliert man die Lust zu spielen, weil man nicht mehr so performen kann, wie man es möchte", sagte Neymar in dem Interview zu Biancardi und fügte an: "Solange ich aber noch Fußball spielen kann, wirst du mich teilen müssen, meine Liebe."