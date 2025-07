Schalke-Star will "geilere Runde bieten"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Janik Bachmann im Testspiel als Schalker Kapitän

Der FC Schalke 04 will nach einer völlig enttäuschenden Vorsaison in der 2. Bundesliga unter dem neuen Cheftrainer Miron Muslic zurück in die Erfolgsspur. Mittelfeld-Routinier Janik Bachmann möchte hierbei Verantwortung übernehmen und den Fans "eine geilere Runde bieten".

"Der Trainer weiß, was für ein Typ ich bin und dass ich Bock darauf hätte, im Mannschaftsrat zu sein. Aber es ist die Entscheidung des Trainers. Ich mische mich da nicht mit ein", sagte Janik Bachmann am Rande der Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 gegenüber der "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".

In einem Testspiel gegen eine Amateurauswahl durfte der 29-Jährige während der zweiten Halbzeit jüngst als Kapitän fungieren.

Bachmann fungiert im Schalke-Testspiel als Kapitän

"Auch wenn es nur ein Test war: Es war eine Ehre für mich, die Binde von Schalke 04 zu tragen", zeigte sich Bachmann stolz. "Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich diszipliniert arbeite, ob vor, in oder nach dem Training", fügte Bachmann hinzu.

Der zentrale Mittelfeldmann spielt seit vergangenem Sommer beim FC Schalke 04. Bachmann (Vertrag bis 2027) war damals ablösefrei von Hansa Rostock nach Gelsenkirchen gewechselt.

Bachmann will Schalke-Fans "eine geilere Runde bieten"

Der FC Schalke 04 schloss die vergangene Saison in der 2. Bundesliga auf dem völlig enttäuschenden 14. Tabellenplatz ab. Miron Muslic soll als neuer Cheftrainer die Wende einleiten.

"Wir müssen als Team eng zusammenrücken, den Plan des Trainers umsetzen. Ich will nicht nach hinten gucken, sondern den Fans eine geilere Runde bieten als in der vergangenen Saison", zitiert die "WAZ" Bachmann bezüglich der Saisonziele des FC Schalke 04.

"Es gab so viele Trainerwechsel, da müssen sich sehr viele Mannschaften erst einmal finden. Nach den ersten fünf, sechs Spieltagen kann man mehr sagen", bewertete der Routinier die Ausgangslage in der 2. Bundesliga.