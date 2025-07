BVB wagt wohl neuen Anlauf bei Real-Youngster

IMAGO

Diego Aguado hat das Interesse des BVB geweckt

Vor einigen Wochen soll Borussia Dortmund mit einem Angebot für Abwehrtalent Diego Aguado bei Real Madrid abgeblitzt sein. Doch der BVB lässt im Poker um den 18-jährigen Innenverteidiger offenbar nicht locker.

Nach Informationen der spanischen "Marca" will Borussia Dortmund die Offerte für den Youngster aufstocken. Schon in den kommenden Tagen wird in Madrid ein neuer Vorstoß der Westfalen erwartet.

Anfang Juni war es ebenfalls die Fachzeitung aus Spanien, die über das erste Angebot aus Dortmund berichtet hatte. Damals war eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro im Gespräch.

Doch bei Real wurde die erste BVB-Avance demnach abgelehnt. Auch die "WAZ" schrieb, dass die Westfalen Diego Aguado beobachten. Die Berichte über ein konkretes Angebot konnte die Zeitung aber nicht bestätigen.

Dem jüngsten Artikel aus Spanien zufolge seien die Königlichen bei Aguado grundsätzlich gesprächsbereit. Voraussetzung für eine Einigung sei aber, dass das Team von Xabi Alonso beim Abwehr-Juwel ein Zugriffsrecht behält.

BVB muss wohl auf endgültige Entscheidung warten

Dieses Muster einer Rückkaufoption hat der Klub in den letzten Jahren überaus erfolgreich praktiziert. Doch es gibt wohl auch andere Stimmen in Madrid. Coach Álvaro Arbeloa hätte Aguado nur allzu gerne als festen Bestandteil in seiner zweiten Mannschaft, heißt es.

Aktuell weilt der Hoffnungsträger mit den Real-Profis bei der Klub-WM in den USA. Ein Einsatz war ihm beim Turnier bislang nicht vergönnt.

Laut "Marca" wird eine Entscheidung über seine Zukunft trotzdem nicht fallen, solange die Madrilenen im Kampf um den WM-Titel mitmischen.

Welche Rolle er künftig in Dortmund einnehmen könnte, ist derweil noch völlig unklar. Aguado ist in seinem Profil ein ähnlicher Spieler wie Ramy Bensebaini. Auch der Real-Youngster kann sowohl in der Abwehrzentrale als auch auf dem linken Defensivflügel spielen.