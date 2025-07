"Kopf-an-Kopf-Rennen" zwischen BVB und Leipzig entfacht

IMAGO/Gokhan Taner

Zieht es Fábio Silva etwa in die Bundesliga?

Die beiden Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig werden mit demselben Spieler in Verbindung gebracht: Fábio Silva vom englischen Klub Wolverhampton Wanderers. Entwickelt sich zwischen BVB und RB ein Transfer-Duell?

Nach Angaben von Transfer-Reporte Rudy Galetti ist ein "Kopf-an-Kopf-Rennen" zwischen dem BVB und RB Leipzig entfacht. Im Mittelpunkt stehe der 22 Jahre alte portugiesische Angreifer Fábio Silva.

Der Stürmer war schon vor einigen Wochen eng mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Damals hatte "La Provincia" berichtet, dass ein Wechsel ins Revier eine durchaus wahrscheinliche Option sei. Im Spiel waren rund 18 Millionen Euro Ablöse.

Zuvor war auch dem VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen loses Interesse nachgesagt worden. Dem Kreis der Bewunderer hat sich laut Galetti inzwischen RB Leipzig angeschlossen, das seinen Angriff zur kommenden Saison womöglich neu aufstellen muss.

Silva kostete einst 40 Millionen Euro

Seit Wochen schon kursieren Gerüchte, nach denen es Top-Stürmer Benjamin Sesko in die englische Premier League ziehen könnte. Vor allem dem FC Arsenal wird großes Interesse nachgesagt, im Raum steht eine hohe Ablösesumme, die je nach Bericht bis zu 100 Millionen Euro betragen könnte.

Bei Borussia Dortmund könnte Fábio Silva derweil als möglicher Backup für Top-Stürmer Serhou Guirassy eingeplant werden. Einen wirklichen Eins-zu-Eins-Ersatz ist im Team von Cheftrainer Niko Kovac nicht zu finden, wenngleich auch Maximilian Beier und Karim Adeyemi im Sturmzentrum auflaufen können.

Silva war vor fünf Jahren für nicht weniger als 40 Millionen Euro vom FC Porto zu Wolverhampton Wanderers gekommen. In England konnte der Youngster seither aber kaum Fuß fassen. Zwar machte er 72 Pflichtspiele für den Premier-League-Klub, in denen er im Schnitt aber nur 40 Minuten auf dem Feld stand und insgesamt fünf Tore erzielte. Mehrfach wurde Silva verliehen, zuletzt an UD Las Palmas.