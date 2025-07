So viel zahlt Frankfurt: Ablöse für Burkardt enthüllt

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Jonathan Burkardt steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht offenbar unmittelbar vor dem Transfer von Nationalspieler Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05.

Laut "Bild" hat es in den Verhandlungen um Jonathan Burkardt einen Durchbruch gegeben. Demnach steht eine Einigung zwischen den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 unmittelbar bevor.

Lange sollen beiden Parteien bei der Ablöse weit auseinander gelegen haben. Während Mainz 35 Millionen Euro verlangt haben soll, soll die SGE "nur" 15 Millionen Euro geboten haben.

Dem Boulevardblatt zufolge haben sich die beiden Bundesligisten nun bei unter 25 Millionen Euro geeinigt. Burkardts Vertrag in Mainz ist noch bis 2027 datiert.

Bereits am Mittwoch soll der Deal final eingetütet werden. Am kommenden Montag steht dann der Medizincheck für Burkardt an. Bei der SGE soll der Stürmer einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Als Gehalt stehen 2,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Raum.

Mit Eintracht Frankfurt soll sich Jonathan Burkardt schon länger einig sein. Die Hessen sieht der gebürtige Darmstädter laut "Sport Bild" als nächsten logischen Schritt.

Konkrete andere Interessenten gab es zuletzt nicht - vermutlich auch, da Burkardt betont haben soll, dass er künftig das Trikot des Klubs aus der Mainmetropole tragen will. Der DFB-Star (3 Länderspiele) wurde in Darmstadt geboren und war schon als Kind Anhänger der SGE.

Burkardt-Nachfolger hat bereits unterschrieben

In Mainz hat man sich bereits für einen Burkardt-Abschied gewappnet. Vom Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin wechselt Benedict Hollerbach zum Tabellensechsten der abgelaufenen Saison. Angeblich beträgt die Ablöse etwa zehn Millionen Euro.

Burkardt machte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison (erneut) mächtig auf sich aufmerksam: Mit 18 Treffern war der 24-Jährige bester deutscher Torschütze.