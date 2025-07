Kehrt Antiste wirklich zum 1. FC Nürnberg zurück?

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Janis Antiste (l.) spielte eine halbe Saison für den 1. FC Nürnberg

Das Leihgeschäft mit Janis Antiste war in der abgelaufenen Zweitliga-Rückrunde ein echter Glücksgriff für den 1. FC Nürnberg. Nun mehren die Anzeichen, wonach der Angreifer noch einmal zu den Franken zurückkehren könnte.

Janis Antiste und der 1. FC Nürnberg, das hat einfach gepasst! Fünf Tore hat der Stürmer in zwölf Einsätzen für den Club in der 2. Fußball-Bundesliga geschossen, zwei weitere vorbereitet.

Offenkundig fühlte sich der 22-Jährige so wohl bei seiner Leihstation, dass er nach einem Torerfolg schon mal das Vereinswappen küsste und in der Schlussphase der Saison zu den Publikumslieblingen der Franken zählte.

Auch in den sozialen Medien fühlte er sich dem 1. FC Nürnberg offenbar von Beginn an sehr verbunden, postete insgesamt sehr viele Bilder bei Instagram, auf denen er im Nürnberg-Trikot zu sehen ist.

Dass es den Offensivmann, der eigentlich beim italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio unter Vertrag steht, noch ein zweites Mal zum Club ziehen könnte, gilt längst nicht mehr als ausgeschlossen.

Wie die "Bild" berichtete, ist die Kaufoption für Antiste in Höhe von vier Millionen Euro zwar mittlerweile verstrichen, er steigt somit in Sassuolo in die neue Saisonvorbereitung ein.

Zweites Leihgeschäft für den 1. FC Nürnberg möglich

Laut der Zeitung hat sich allerdings die Möglichkeit einer erneuten Leihe ergeben, die bis dato noch nicht öffentlich bekannt wurde.

Vor seinem Gastspiel in der 2. Bundesliga, welches im Februar 2025 begann, hatte Antiste nämlich seinen Vertrag bei Sassuolo Calcio vorzeitig bis 2028 verlängert. Somit ist es auch in diesem Sommer wieder möglich, ein Leihgeschäft mit dem Klub und dem Spieler einzugehen.

Da sich der 1. FC Nürnberg einen fixen Transfer des gebürtigen Toulousers offensichtlich nicht leisten kann oder will, wäre eine erneute Leihe nun eine Möglichkeit, Antiste doch noch einmal zu verpflichten.

Sportdirektor Joti Chatzialexiou hatte sich in der letzten Woche noch sehr vage geäußert und in der Angelegenheit lediglich gesagt: "Ich will es nicht ausschließen, aber das wird die Zeit dann auch zeigen. Da geht's auch um Marktsondierung. Es gibt finanzielle Hürden. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eher gering."

Der Spieler selbst soll sich ein zweites Engagement beim Club nach "Bild"-Informationen zumindest "durchaus vorstellen" können.