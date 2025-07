Nächstes Top-Talent beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/Dusan Milenkovic

Zieht es Lazar Jovanovic zum VfB Stuttgart?

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich die Dienste von Juniorennationalspieler Noah Darvich gesichert. Den Transfer machte der Pokalsieger am Dienstag offiziell. Doch womöglich schnappen sich die Schwaben sogleich ein weiteres Top-Talent.

Laut "Bild"-Informationen arbeitet der VfB Stuttgart derzeit an einer Verpflichtung von Lazar Jonavovic. Der 18-Jährige von Roter Stern Belgrad stehe unmittelbar vor einem Wechsel.

Im Ländle sei man sich sowohl mit dem Youngster als auch mit dem serbischen Spitzenklub bereits einig. Dem Bericht zufolge verständigten sich die beiden Vereine auf die Zahlung einer Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro. Durch erfolgsabhängige Variablen könne die Summe noch auf sechs Millionen Euro ansteigen.

Die notwendige Vertragsunterschrift des Spielers soll in den kommenden Tagen erfolgen, ebenso der Medizincheck. Dann könnte auch dieser Deal verkündet werden.

Klappt der Jovanovic-Wechsel, wäre es der bereits zweite in rund zwölf Monaten. Im vergangenen Sommer hatte der VfB Stuttgart seinen Angreifer Silas an Roter Stern verliehen, der nun ins Ländle zurückkehrt.

VfB Stuttgart tütet Darvich-Deal ein

In der Champions League waren sich die beiden Klubs anschließend in der Ligaphase begegnet, die Serben gewannen überraschend deutlich mit 5:1 - auch Silas traf. Lazar Jovanovic war damals aber nicht Teil des Kaders von Trainer Vladan Milojevic.

Der Außenstürmer war in der Hinrunde auf fünf Einsätze in der ersten serbischen Liga gekommen. Dabei erzielte er einen Treffer. Nach dem Jahreswechsel entschieden sich die Kaderplaner dann, dem Rechtsfuß bei Stadtrivale OFK Belgrad zu mehr Spielpraxis zu verhelfen. Der Plan ging durchaus auf: Während der halbjährigen Leihe kam Jovanovic auf 15 Pflichtspiele, in zwölf Partien stand er in der Startelf. Am Ende standen vier Tore für OFK zu Buche.

Beim VfB Stuttgart könnte in der kommenden Saison Lazar Jonavovic mit VfB-Neuzugang Noah Darvich um Einsatzzeiten konkurrieren. Der deutsche Juniorennationalspieler kommt vom VfB Stuttgart zu den Schwaben und unterzeichnete einen Vierjahresvertrag.