Xabi Alonso droht offenbar Ungemach bei Real Madrid

IMAGO/Scott W. Coleman

Verliert Xabi Alonso bei Real Madrid ein Sturm-Juwel?

Gonzalo García hat sich bei der Klub-WM zum neuen Shooting-Star bei Real Madrid aufgeschwungen und sorgt für Begeisterung bei Trainer Xabi Alonso. Allerdings droht nun Ungemach.

Der "AS" zufolge beschäftigen sich gleich drei Top-Klubs aus der englischen Premier League mit dem 21 Jahre alten Spanier, der in seinen bislang drei Einsätzen in den USA als Ersatz für den erkrankten Superstar Kylian Mbappé auf starke zwei Treffer sowie eine Vorlage kommt.

Das England-Trio soll bereits die Spielerseite kontaktiert haben, um einen Sommer-Wechsel auszuloten.

Das Problem aus Sicht von Real Madrid: Der bis 2027 datierte Vertrag von Gonzalo García enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von nur 50 Millionen Euro - eine vergleichsweise geringe Summe angesichts des Potenzials, das der spanische U19-Nationalspieler zuletzt nicht zum ersten Mal andeutete.

Real spielt in der Angelegenheit offenbar auf Zeit. Erst nach der Klub-WM wollen sich die Verantwortlichen der Königlichen dem Bericht zufolge mit García und seinem Management zusammensetzen, um seine Zukunftsoptionen zu besprechen.

Die Aussichten auf mehr Spielzeit und damit die Chancen auf einen Verbleib des Eigengewächses könnte ein Abgang des brasilianischen Top-Talents Endrick erhöhen, heißt es. Der 18-Jährige könnte Real in diesem Sommer auf Leihbasis verlassen, ist zu vernehmen.

Real Madrid: Raúl-Vergleiche lassen aufhorchen

Xabi Alonso jedenfalls dürfte ein möglicher Abgang Garcías gar nicht schmecken. "Er ist ein typischer Neuner, der auf seine Chancen lauert. Er erinnert mich an Raúl: immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort", schwärmte der ehemalige Erfolgscoach von Bayer Leverkusen zuletzt von dem Newcomer.

Er habe García bereits in Reals Jugendmannschaften beobachtet, betonte Alonso. "Was er zeigt, überrascht nicht. Er hat es oft genug bewiesen."

Garcías Zukunft in Madrid ließ der 43-Jährige allerdings offen: "Es gibt keine Entscheidungen für die Saison 2025/26. Wir konzentrieren uns auf die Klub-Weltmeisterschaft."