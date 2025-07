FC Bayern gibt Torhüter vorerst ab

IMAGO/Markus Ulmer

Max Schmitt (l.) verlässt den FC Bayern vorerst

Wer hütet in Zukunft das Tor des FC Bayern? Max Schmitt macht sich Hoffnungen darauf, eines Tages an der Säbener Straße durchzustarten. Spielpraxis soll der Keeper in der kommenden Saison in der 3. Liga sammeln.

Wie der FC Bayern am Dienstag offiziell bestätigte, hat Max Schmitt seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Gleichzeitig wird der Torwart für die kommende Saison an den SSV Ulm verliehen.

Schmitt war ursprünglich noch bis 2026 an den Fußball-Bundesligist gebunden.

"Schmitti ist ein echtes Eigengewächs. Er hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und schon reichlich Spiele im Erwachsenenfußball gemacht. Wir glauben an sein Potential, das haben wir mit der Vertragsverlängerung zum Ausdruck gebracht. Mit der Leihe nach Ulm erhoffen wir uns nun für ihn wertvolle Spielpraxis im Profifußball", kommentierte Nachwuchschef Jochen Sauer den Deal in einem Vereinsstatement.

Schmitt vor allem beim FC Bayern II eingesetzt

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier in Ulm. Der Verein ist ambitioniert, das passt sehr gut zu mir. Nach meinem ersten Herrenjahr ist das für mich ein toller Schritt, mich im Profifußball weiterzuentwickeln", wird der Schlussmann vom SSV Ulm zitiert.

"Mit Max Schmitt bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der schon auf sehr hohem Niveau sein Können unter Beweis gestellt hat. Damit sind wir auch auf der Torhüter-Position super aufgestellt, wir freuen uns, dass Max sich für den SSV entschieden hat", äußerte sich Ulms Geschäftsführer Markus Thiele zur Leihe.

Der SSV Ulm ist in der vergangenen Saison aus der 2. Bundesliga abgestiegen und stellt sich aktuell für die 3. Liga neu auf. Schmitt soll dabei helfen.

Der junge Keeper war 2017 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison kam er überwiegend in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Bei der zurückliegenden U19-Europameisterschaft stand Schmitt im DFB-Kader, sammelte im Turnier aber keine Minuten.