Real Madrid träumt weiter vom Titel bei der Klub-WM

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Real Madrid könnte im Klub-WM-Viertelfinale auf den BVB treffen

Real Madrid und Nationalspieler Antonio Rüdiger dürfen mit ihrem neuen Trainer Xabi Alonso weiter vom ersten Titel träumen. Die "Königlichen", bei denen Superstar Kylian Mbappé sein Comeback feierte, zogen bei der Klub-WM durch ein hart erkämpftes, aber verdientes 1:0 (0:0) gegen Juventus Turin ins Viertelfinale des Mammutturniers ein. Dort wartet Borussia Dortmund mit Jobe Bellingham oder CF Monterrey mit Ex-Kapitän Sergio Ramos.

Im vierten Spiel unter Alonso traf Jungstar Gonzalo García in der 54. Minute. Es war bereits sein drittes Turniertor. Mbappé wurde im Hard Rock Stadium von Miami unter dem Jubel von 60.000 Fans in der 68. Minute eingewechselt. Der Stürmer war in der Gruppenphase wegen einer Magen-Darm-Erkrankung ausgefallen, ist nun aber für die K.o.-Spiele rechtzeitig fit geworden. Rüdiger stand nach seiner Knie-OP zum zweiten Mal wieder in der Startelf der Madrilenen, bei denen der erneut verletzte David Alaba fehlte.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dem Spiel. Wir haben in der zweiten Halbzeit die Kontrolle übernommen und es sehr gut gemacht", sagte der ehemalige Leverkusen-Coach Alonso.

Real erhielt sich nach einer enttäuschenden Saison die Chance auf den Titel, für Juve ist die Klub-WM dagegen beendet. Der italienische Topklub befindet sich in prominenter Gesellschaft. Titelfavorit Manchester City war sensationell im Achtelfinale an Al-Hilal aus Saudi-Arabien 3:4 n.V gescheitert. Auch Champions-League-Finalist Inter Mailand (0:2 gegen Fluminense) schied früh aus.

Juve erwischte den besseren Start. Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani und der frühere Münchner Kenan Yildiz vergaben jedoch die Führung. Real tat sich schwer, Jude Bellingham hatte vor der Pause eine der wenigen Chancen. Nach dem Wechsel erhöhte Madrid deutlich die Intensität und den Druck, ging aber etwas leichtfertig mit seinen Möglichkeiten um.