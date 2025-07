FC Schalke 04 bestätigt Verpflichtung von Abwehrmann

IMAGO/Conor Molloy

Nikola Katic (r.) ist der dritte Neue des FC Schalke 04

Die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern Gelsenkirchens, nun ist der Transfer offiziell: Der FC Schalke 04 verstärkt sich erwartungsgemäß mit Innenverteidiger Nikola Katic vom FC Zürich. Cheftrainer Miron Muslic kennt der bosnische Nationalspieler aus der Rückrunde bei Plymouth Argyle.

"Mit Nikola Katic stößt ein international erfahrener Innenverteidiger zu uns, der mit 1,94 Meter eine stattliche Körpergröße besitzt und auch sehr kopfballstark ist. Er ist ein aggressiver und körperlich präsenter Abwehrspieler. Nikola hat in Plymouth unter Miron Muslic gearbeitet, kennt also aus der täglichen Arbeit seine Vorstellungen und Erwartungen", erklärte Youri Mulder, Direktor Profifußball, in einer Mitteilung.

Der Neuzugang, der seit Februar 2025 für Plymouth Argyle in der englischen Championship unter Muslic als Abwehrchef agierte, wird für den Zweitligist "mit seinem Gesamtpaket eine Verstärkung sein", so der neue Übungsleiter: "Ich bin froh, dass wir den Transfer zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung realisieren konnten und Nikola somit voll bei uns einsteigen kann."

FC Schalke 04: Neuzugang freut sich auf "super Herausforderung"

Der Neuzugang, der am Berger Feld einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben hat, freut sich auf seinen neuen Klub. "Schalke 04 und die 2. Bundesliga in Deutschland sind für mich eine super Herausforderung. Ich musste nicht lange überlegen, um mich beim Schalker Angebot direkt dafür zu entscheiden", erklärte der dritte Sommer-Transfer

"Die besondere Konstellation mit Miron Muslic als Trainer ist dabei nur ein Aspekt, der mich sofort überzeugt hat. Ich komme auf Schalke, um mit meinen Leistungen zu einem erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft beizutragen", so der neue Abwehrhüne weiter. Wie hoch die Ablöse für Katic ausfällt, lässt der FC Schalke 04 offen.

Laut "Sport Bild" fließt eine Ablöse in Höhe von 450.000 Euro, die aufgrund vereinbarter Bonuszahlungen noch "deutlich steigen" kann. Allerdings, so schränkt die Zeitung ein, soll das Gros der Zusatzzahlungen nicht leicht zu erreichen sein.