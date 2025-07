Medien: FC Bayern nimmt Kontakt zu Ausnahmetalent auf

IMAGO/Conor Molloy

Malick Fofana ist der neuste Name, der beim FC Bayern gehandelt wird

Der FC Bayern sucht einen neuen Flügelflitzer. Bislang verliefen die Bemühungen des deutschen Rekordmeisters jedoch ins Leere, die Kandidatenliste wird unterdessen immer länger. Mit Malick Fofana von Olympique Lyon wird nun der nächste Name an der Säbener Straße gehandelt.

Der renommierte Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, dass sich der FC Bayern bei dem erst 20-jährigen Belgier erkundigt hat. Demnach habe man den Kontakt zum französischen Traditionsklub Olympique Lyon ebenfalls bereits aufgenommen. Mit dem Interesse an Malick Fofana ist der Bundesliga-Champion aber nicht alleine.

Dem Sportjournalisten zufolge sind auch die SSC Neapel und der FC Chelsea an dem Flügelflitzer dran, der durch den drohenden Zwangsabstieg seines Arbeitgebers nicht zu halten sein wird. Die größten Unternehmungen hat offenbar aber bislang Nottingham Forest unternommen.

FC Bayern war schon im Winter an Fofana dran

Der Premier-League-Klub soll sich mit Lyon bereits auf einen Transfer verständigt haben. Das Problem: Fofana strebt laut Romano einen Wechsel zu einem Klub an, der in der kommenden Spielzeit in der Champions League antritt. Eine Einigung zwischen Nottingham und dem Supertalent gibt es daher nicht.

Stattdessen warte Fofana auf die Offerte eines Königsklassen-Teilnehmers. In Lyon steht der Nationalspieler eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Ob sein Arbeitspapier auch für die zweite Spielklasse Frankreichs gültig ist oder Fofana ablösefrei wechseln kann, ist bislang nicht bekannt.

Schon in der Winter-Wechselperiode 2024/25 war das Supertalent mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Youngster zu 41 Pflichtspielen für Lyon. Er steuerte neben elf eigenen Toren in allen Wettbewerben auch sechs Assists bei.

Im Januar 2024 war der damals noch 18-Jährige für 19,5 Millionen Euro von KAA Gent zu Olympique gewechselt.