Trainer-Ikone schießt gegen FC Bayern: "Widert mich an"

Ewald Lienen teilt heftig gegen den FC Bayern aus.

Der FC Bayern drängt auf eine Verpflichtung von Nick Woltemade, der noch bis 2028 beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Die Schwaben wollen den Shootingstar nicht ziehen lassen, rufen eine hohe Ablöse für den Nationalspieler auf. Dass den Münchner sich überhaupt für den Shootingstar interessieren, das passt dem langjährigen Bundesliga-Coach Ewald Lienen überhaupt nicht.

"Bayern München hat über Jahrzehnte hinweg einen Scheiß für den deutschen Fußball gemacht, wenn es um die Ausbildung von Spielern ging", eröffnete Ewald Lienen seine Schimpftirade im Podcast "Der Sechzehner" und legte nach: "Sondern die haben immer darauf gewartet, dass die Leute in Deutschland, in Holland, in Spanien und sonst wo so weit waren, dass sie dann richtig Kohle gekostet haben, dann haben sie sie geholt."

Dieses Vorgehen lege der deutsche Branchenprimus nun auch im Poker um die Dienste von Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart an den Tag: "Wenn hier in Deutschland irgendwo jemand auftaucht, der den Ball stoppen kann, und der so überragend spielt wie Woltemade, dann den Arm zu heben und zu sagen: ‚Jetzt will ich ihn aber haben‘, davor habe ich nicht nur keinen Respekt, das widert mich an."

Vorgehen des FC Bayern "einfach lächerlich"

Es sei "einfach lächerlich" und ein "Schlag ins Gesicht für alle seriösen Vereine. Es ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich den Arsch aufgerissen haben, um diese Leute auszubilden", schimpft der einstige Übungsleiter von Arminia Bielefeld, Hannover 96, dem FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach weiter.

Ob der Wechsel vom U21-Vize-Europameister aber tatsächlich über die Bühne gehen wird, steht noch in den Sternen. Der FC Bayern und VfB Stuttgart liegen bei den Ablösevorstellungen für den deutschen Shootingstar noch weit auseinander. So richtig Bewegung ist in den Poker bislang noch nicht gekommen.

Das könnte sich aber womöglich bald ändern: Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de will sich die Spielerseite mit dem DFB-Pokalsieger in naher Zukunft zusammensetzen, um die VfB-Forderung zu senken und den Weg für einen Wechsel des Nationalspielers an die Isar zu bereiten