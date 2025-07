FC Bayern wagt wohl "konkreten Vorstoß" bei Liverpool-Star

IMAGO/Sportimage

Luis Diaz (r.) spricht bereits mit dem FC Bayern

Die Suche nach einem neuen Flügelflitzer für den FC Bayern ist von Absagen geprägt. Bei zahlreichen Wunschkandidaten ist der deutsche Rekordmeister bereits abgeblitzt. Mit Luis Diaz vom FC Liverpool kristallisiert sich nun ein neuer Top-Favorit des deutschen Branchenprimus heraus. Der Poker nimmt nun offenbar an Fahrt auf.

Denn laut "Bild" hat die Führungsetage des FC Bayern in Person von Sportvorstand Max Eberl den Kontakt zu Luis Diaz aufgenommen. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigt dies. In dem Bericht der Boulevardzeitung ist von einem "konkreten Vorstoß" die Rede. Mit dem 28-Jährigen sei bereits über konkrete Zahlen gesprochen worden sein. Ein Angebot ist in Arbeit, heißt es.

Beim FC Liverpool steht der Nationalspieler aus Kolumbien noch bis 2027 unter Vertrag. Bei den Reds soll der Linksaußen, der unter Cheftrainer Arne Slot seinen Stammplatz an der Anfield Road nicht sicher hat, allerdings nicht gänzlich zufrieden sein. Diaz kann sich eine Luftveränderung vorstellen, heißt es.

FC Bayern findet Reds-Profi "richtig spannend"

Am Montag hatte "Sky" von dem Interesse des Bundesliga-Champion am Profi des englischen Meisters berichtet. Demnach finden die Bayern den Reds-Star "richtig spannend". Auch die Klub-Granden wie Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge hätten eine hohe Meinung von dem Südamerikaners.

Liverpool soll indes verkaufsbereit sein. Vorausgesetzt, das Angebot passt. Die Höhe einer möglichen Ablöse geht aus dem Bericht des Pay-TV-Senders nicht hervor. Die Reds sollen sich bereits nach Alternativen und Ersatzkräften für Diaz umschauen, falls dieser wechseln sollte. In der vergangenen Saison erzielte der 28-Jährige in 50 Pflichtspielen 17 Tore und acht Assists.

Im Januar 2022 hatte der FC Liverpool für den 63-fachen Nationalspielers etwa 54 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen. Seitdem machte Diaz insgesamt 148 Partien (41 Treffer, 23 Vorlagen) für den Traditionsklub von der Insel.