BVB-Matchwinner Guirassy über das Duell mit Sergio Ramos

IMAGO/Brett Davis

Serhou Guirassy bekam es mit der spanischen Legende Sergio Ramos (l.) zu tun

Gerade erst war leise Kritik an der Effektivität von Serhou Guirassy bei der laufenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA aufgekommen, da strafte der Star-Stürmer von Borussia Dortmund genau diese Kritiker Lügen. Der BVB-Knipser schoss beim 2:1-Achtelfinalsieg gegen Mexiko-Klub Monterrey CF beide Tore für seine Farben - und das im direkten Duell mit dem ikonischen Verteidiger Sergio Ramos.

Der 39-jährige Kapitän von Monterrey CF ist der unumstrittene Starspieler seines Klubs, wurde in seiner Karriere Welt- und zweimal Europameister mit der spanischen Nationalmannschaft sowie viermal Champions-League-Sieger mit Real Madrid.

Als erfahrener Routinier hatte er seine Mexikaner ins Achtelfinal-Duell mit Borussia Dortmund geführt, konnte das Ausscheiden seines Teams aber auch nicht verhindern. Grund dafür war vor allem, dass sein direkter Gegenspieler Serhou Guirassy schon im ersten Durchgang zwei Tore schoss und die Westfalen damit in die Runde der letzten Acht bei der Klub-WM führte.

Nach der Partie hatte Guirassy für die spanische Fußballlegende nur lobende Worte übrig: "Es war eine schöne Erfahrung. Ich mag es, gegen diese Art von Spielern mit so einem großen Namen zu spielen. Er ist ein starker Mann, war ein top Spieler und ist immer noch gut. War haben auf dem Platz viel gesprochen, er ist ein toller Typ", meinte der BVB-Torjäger am "DAZN"-Mikrofon nach dem Weiterkommen seines BVB.

Real Madrid wartet am Samstagabend im Viertelfinale

Guirassy blickte auf 90 knifflige Minuten gegen einen kampfstarken Kontrahenten zurück, in denen die Schwarz-Gelben vor allem in der zweiten Halbzeit noch einige kritische Momente zu überstehen hatten: "Es war schwierig, Monterrey ist ein gutes Team mit großen Spielern. Wir hatten eine gute erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war härter, aber unser Mindset war top. Am Ende haben wir gewonnen, also sind wir heute Nacht alle glücklich."

Der 28-Jährige selbst hat mit seinen Turniertoren zwei und drei rechtzeitig vor dem Viertelfinal-Spiel gegen Real Madrid zu seiner Top-Form wiedergefunden. Das Duell mit den Königlichen steigt am kommenden Samstag um 22:00 Uhr deutscher Zeit im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

"Am Ende hätte ich sogar noch mehr als zwei Tore schießen können. Aber das Wichtigste ist, gemeinsam mit dem Team das Spiel zu gewinnen", meinte Guirassy über seine eigene Performance gegen Monterrey.