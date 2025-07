Chukwuemeka-Überraschung beim BVB?

IMAGO/Heuler Andrey

Bleibt Carney Chukwuemeka dem BVB erhalten?

Im Trikot von Borussia Dortmund konnte Carney Chukwuemeka seine Qualitäten bislang aufgrund körperlicher Probleme nur andeuten. Nun gibt es überraschende Entwicklungen rund um den BVB-Leihspieler vom FC Chelsea.

Wie der Transfer-Experte Ben Jacobs und "Sport1" übereinstimmend vermelden, basteln die Dortmunder Verantwortlichen derzeit an einer weiteren Ausleihe von Carney Chukwuemeka für die kommende Saison. Bislang hieß es, für den 21 Jahre alten Engländer gebe es keine Zukunft beim BVB über die aktuell laufende Klub-WM hinaus.

Für das Turnier in den USA hatten die Schwarz-Gelben in Abstimmung mit dem FC Chelsea Chukwuemekas Leihe bereits über das ursprünglich angesetzte Ende am 30. Juni hinaus verlängert. Das Achtelfinal-Duell mit CF Monterrey um Altstar Sergio Ramos (2:1) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte Chukwuemeka allerdings erkältungsbedingt verpasst.

Ohnehin konnte der Youngster während seines BVB-Engagements sein großes fußballerischen Vermögen überwiegend nur in Kurzeinsätzen nachweisen. Körperlich zu anfällig präsentierte er sich, weswegen ein Verbleib in der kommenden Saison bislang auch als eine unwahrscheinliche Option erschien.

BVB: Gespräche mit dem FC Chelsea sollen laufen

Ob es nun wirklich dazu kommt, steht allerdings auch noch in den Sternen. Laut "Sport1" wolle Chelsea Chukwuemeka lieber verkaufen als erneut verleihen.

Jacobs zufolge sollen aber derzeit Gespräche zwischen beiden Klubs laufen. Nach Abschluss der Klub-WM, die auch für Chelsea im Viertelfinale (gegen Palmeiras) weitergeht, soll die Entscheidung über Chukwuemekas Zukunft fallen.

Bislang absolvierte er für den BVB 16 Pflichtspieleinsätze mit lediglich 373 Minuten Spielzeit. Ein Tor gelang dem früheren englischen Junioren-Nationalspieler dabei.

Der BVB besitzt auch eine Kaufoption in Höhe von angeblich 35 Millionen Euro für Chukwuemeka. Diese wird der Revierklub aber dem Vernehmen nach auf keinen Fall ziehen.