Barca-Klauseln bei VfB-Zugang enthüllt

IMAGO/Alex Nicodim

Noah Darvich spielt künftig für den VfB

Seit Dienstag ist es fix: Der VfB Stuttgart hat mit Noah Darvich ein deutsches Top-Talent verpflichtet. Sein bisheriger Klub FC Barcelona hat sich aber offenbar zwei Klauseln gesichert.

Der VfB Stuttgart hat einen wichtigen Transfer mit Perspektive festgezurrt. Top-Talent Noah Darvich kommt vom FC Barcelona ins Schwabenland.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat Noah Darvich einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Medienberichten zufolge zahlt der VfB Stuttgart knapp unter einer Million Euro für den hochveranlagten Mittelfeldspieler.

Die Katalanen sollen sich indes eine Weiterverkaufsklausel und ein Vorkaufsrecht für den Offensivspieler gesichert haben. Das berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano. Das bedeutet: Bei einem möglichen Weiterverkauf des Spielers durch den VfB hat Barca das Recht jedes Angebot zu matchen.

Offenbar hat das spanische Top-Team weiter die Hoffnung, dass sich der 18-Jährige zu einem Top-Spieler entwickeln kann.

Über Freiburg und Barcelona zum VfB Stuttgart

Darvich wurde ursprünglich beim SC Freiburg ausgebildet. Schon im Alter von 16 Jahren schloss er sich aber dem großen FC Barcelona an. Kurz nach seinem Wechsel führte er die U17 des DFB zum WM-Titel.

Beim VfB soll er sich nun in der Vorbereitung unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß beweisen. Dann wird sich zeigen, ob er direkt den Sprung in den Bundesliga-Kader packt oder erst noch Spielzeit in der Zweitvertretung in der 3. Liga sammelt. Als direkten Ersatz für Enzo Millot, der mit einem Abgang liebäugelt, wird er beim VfB noch nicht gesehen.

"Noah zählt in seinem Altersbereich zu den absoluten Top-Talenten und bewegt sich bereits jetzt auf einem hohen fußballerischen Niveau", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Er betonte, dass Darvich "noch deutliches Entwicklungspotenzial" besitze.

Der Spieler verwies auf den "bemerkenswerten Weg" des VfB, der auch aus dem Ausland sichtbar gewesen sei. Er wolle nun hart dafür arbeiten, die Erfolgsgeschichte am Neckar fortzuschreiben.