Details aus Sanés Bayern-Vertrag enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané spielte fünf Jahre lang beim FC Bayern und ließ sich dafür offenbar gut bezahlen

Nach fünf Jahren beim FC Bayern wechselte Leroy Sané jüngst zu Galatasaray nach Istanbul. Nun wurden Details aus Sanés Vertrag bei den Münchnern enthüllt.

Leroy Sané ist nach wettbewerbsübergreifenden 223 Spielen, 61 Toren und 55 Vorlagen und fünf Saisons Geschichte beim FC Bayern. Seit dem 1. Juli ist der Offensivmann, der zuletzt noch Teile der Klub-WM mit dem Bundesligisten bestritt, offiziell Spieler von Türkei-Spitzenklub Galatasaray.

Sanés Wechsel zum türkischen Meister beherrschte in den letzten Wochen die Schlagzeilen, auch, weil der deutsche Nationalspieler eine Verlängerung bei den Münchnern ausschlug, mutmaßlich weil ihm das angebotene Salär mit reduzierten Bezügen nicht gefiel.

In Istanbul soll Sané fortan nun "ein garantiertes Nettogehalt von 9.000.000 Euro" pro Saison sowie einen jährlichen "Treuebonus von 3.000.000 Euro" beziehen, das gab sein neuer Klub vor Kurzem selbst auf der vereinseigenen Homepage bekannt. Doch was verdiente Sané eigentlich zuvor beim FC Bayern? Das wurde nun "Bild"-Podcast "Bayern Insider" enthüllt.

Demnach bekam Sané vom deutschen Rekordmeister in den letzten fünf Jahren jeweils 15 Millionen Euro Grundgehalt per annum. Alle sechs Pflichtspiele soll sich diese Summe um eine Million Euro erhöht haben und konnte so auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen. Heißt: Nach 30 Pflichtspielen hatte Sané die magische Grenze erreicht.

Sané beim FC Bayern bei Ausfällen lang abgesichert

Doch damit nicht genug: Sané, der vor seinem Wechsel von Manchester City zu den Münchnern lange mit einem Kreuzbandriss ausgefallen war und damit weite Teile der Premier-League-Saison 2019/20 verpasst hatte, ließ sich offenbar eine erweiterte Garantie für den Verletzungsfall in den Bayern-Vertrag schreiben.

Eigentlich endet die Lohnfortzahlung in solch einem Fall nach sechs Wochen und wird danach in geringerem Maße von der Krankenversicherung übernommen. Nicht so bei Sané: Laut "Bild" stand in dessen Vertrag, dass der FC Bayern im Krankheitsfall das komplette Gehalt bis zu neun Monate hätte bezahlen müssen.

Genutzt wurde diese Option wohl nicht, denn Sanés längster Ausfall bei den Münchnern ereignete sich im letzten Sommer nach einer Leistenoperation. Dort fehlte Sané aber "nur" sechs Wochen.