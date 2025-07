Muslics Schalke-Plan: "Schaffen eine Hochleistungskultur"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Miron Muslic (M.) will auf Schalke vieles zum Positiven verändern

Miron Muslic hat als neuer Hoffnungsträger eines gesamten Fußballvereins seine Arbeit aufgenommen und mit dem FC Schalke 04 die Saisonvorbereitung begonnen. Nach seinen ersten Tagen in Gelsenkirchen sprach der neue S04-Cheftrainer darüber, wie er den Klub zurück in die Erfolgsspur führen will.

"Ich arbeite nach dem Motto: Unser Job ist es nicht, die Spieler glücklich zu machen. Unser Job ist es, sie bei der Stange zu halten", erklärte der 42-jährige Österreicher in der "Sport Bild".

Muslic fiel während der ersten Einheiten mit der versammelten Mannschaft mit klaren Ansagen und Lautstärke auf dem Trainingsplatz auf. Erste Eindrücke, die nach dem bisweilen zu introvertiert wirkenden Vorgänger Kees van Wonderen auf Schalke wohl gut ankommen dürften.

Muslic will seine Spieler bei der Ehre packen, ist von der sportlichen Qualität seines Teams laut eigener Aussage fest überzeugt. Über seine Herangehensweise fügte er selbst an: "Wir haben uns intern darauf geeinigt, dass wir hier eine Hochleistungskultur schaffen. Dass wir das täglich leben. Dieses Versprechen haben wir uns intern gegeben."

Markige Worte, die künftig zu aller erst an Resultaten gemessen werden. In der dritten Spielzeit nacheinander in der 2. Bundesliga wollen sie bei den Königsblauen endlich eine Trendwende erreichen.

Muslic-Lob für bisherigen Einsatz an seine Schalke-Spieler

An das Eingreifen ins Aufstiegsrennen in der zweiten Liga glauben auf Schalke derzeit ohnehin nur die kühnsten Optimisten. Eine sorgenfreie Saison soll es werden bei den Knappen, es soll endlich Ruhe einkehren nach zwei vorangegangenen Saisons, in denen sich der FC Schalke 04 die meiste Zeit über im Abstiegskampf befand.

"Die Mannschaft ist voll im Arbeitsmodus, ist willig und fleißig. Wir haben gesagt, dass wir zwei Gänge hochschalten wollen – der Start ist gemacht", meinte S04-Coach Muslic, der mit seiner neuen Mannschaft am 1. August gegen Hertha BSC (ab 20:30 Uhr) in die neue Saison starten wird.

Er lobte seine Schützlinge für den bisherigen Einsatz in der ersten Vorbereitungswoche: "Die Spieler ziehen sehr gut mit. Wir haben schon einige Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Viele weitere stehen auf unserer Liste."