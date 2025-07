FC Bayern verlängert mit Top-Talent

IMAGO

Felipe Chávez bleibt dem FC Bayern erhalten

Die Durchlässigkeit zwischen Junioren und Profis ist beim FC Bayern seit Jahren ein schwieriges Thema, viele Talente verlassen den deutschen Rekordmeister daher in jungen Jahren. Immerhin konnten die Münchner den Vertrag eines Youngsters nun verlängern - trotz anderer Angebote.

Der FC Bayern hat den 18 Jahre alten Felipe Chávez mit einem "langfristigen Vertrag" ausgestattet. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagnachmittag bekannt. Sein ursprüngliches Arbeitspapier war Ende Juni ausgelaufen.

Der offensive Mittelfeldspieler zählt erst seit vergangenem Winter fest zum Kader der zweiten Mannschaft des FC Bayern und kam sogleich auf zwölf Einsätze und drei Tore in der Regionalliga Bayern. Sieben Mal stand er in der Mannschaft von Holger Seitz in der Startelf. Zudem absolvierte er 24 Pflichtspiele für die U19-Mannschaft, für die er überragende 15 Tore und 13 Vorlagen lieferte.

Der peruanische Juniorennationalspieler, in Aichach geboren, war 2019 vom FC Augsburg in den Nachwuchs des FC Bayern gewechselt, wo er in den vergangenen Jahren mehrere Stationen im Nachwuchs durchlief.

Bayerns Top-Talent zog "Interesse anderer Vereine" auf sich

Mit seinen Leistungen hat Chávez zuletzt auch das Interesse der Konkurrenz auf sich gezogen. Die Münchner bestätigten in ihrer Mitteilung selbst, dass der Youngster "umworben" wurde. "Bild" hatte im April über das Interesse einiger Bundesligisten berichtet.

Ein Wechsel ist für das Bayern-Talent aber nun kein Thema mehr. "Ich freue mich, einen langfristigen Vertrag unterschrieben zu haben und somit meinen Weg beim FC Bayern fortsetzen zu können", wird Chávez in der Mitteilung zitiert.

Auch Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, freute sich über den Vertragsabschluss: "Pippo ist ein sehr spannendes Talent. Er hat in der zurückliegenden Saison sowohl in unserer U19 als auch bei den Amateuren viele Scorer-Punkte gesammelt und somit das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von einem gemeinsamen weiteren Entwicklungsweg überzeugen konnten. Wir glauben an sein Potential im Profifußball."