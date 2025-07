So plant Bochum mit BVB-Talent Kjell Wätjen

ThorstenxTillmann

BVB-Talent Kjell Wätjen soll beim VfL Bochum den nächsten Schritt machen

Nach vier Jahren in der Bundesliga musste der VfL Bochum am Ende der abgelaufenen Saison den Gang in Liga zwei antreten. Den nötigen Kaderumbruch hat der Verein bereits vorangebracht. In der kommenden Spielzeit sollen vor allem junge Spieler dem Klub ein Gesicht geben. Einer davon ist Kjell Wätjen, der per Leihe vom BVB kam.

Kjell Wätjen ist schon jetzt einer der Hoffnungsträger beim VfL Bochum, obwohl der 19-Jährige kaum Erfahrung im Profibereich besitzt. Die Verantwortlichen des Bundesliga-Absteigers trauen ihm dennoch zu, eine große Rolle zu spielen. Dafür spricht auch, dass der Klub ihn direkt für zwei Jahre ausleihen wollte. Der BVB hätte diesem Plan dem Vernehmen nach sogar zugestimmt, allerdings verhindert eine neue FIFA-Regelung ein solches Vorgehen. Im Winter könnte die Leihe jedoch um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Die Leihe lässt sich der VfL laut "Sport Bild" rund 300.000 Euro kosten. Diese Summe soll bei regelmäßigen Einsätzen im deutschen Unterhaus aber "fast auf null sinken". Eine echte "Win-Win-Win"-Situation also.

VfL Bochum: Überangebot im Mittelfeld?

Vor allem Bochum-Trainer Dieter Hecking gilt als großer Wätjen-Fan, wollte den Mittelfeldspieler schon im vergangenen Winter an die Castroper Straße holen. Der 60-Jährige plant demnach mit Wätjen im Zentrum und traut ihm eine große Rolle zu. Durchaus denkbar erscheint auch, dass sich Wätjen schnell zum Führungsspieler in der einer recht jungen Bochum-Truppe entwickelt.

Er bringt eine Menge Kreativität und eine gute Technik mit und überzeugt außerdem durch seinen Willen. Zudem scheint der U19-Nationalspieler auch die richtige Einstellung an den Tag zu legen. Nach der EM mit den DFB-Junioren verzichtete er freiwillig auf Urlaubstage und stieg direkt ins Training der Bochumer ein.

Trotz aller Vorschusslorbeeren muss Wätjen liefern, denn in Bochums Mittelfeld herrscht derzeit noch ein Überangebot. Eigengewächs Mats Pannewig soll den nächsten Schritt machen und dürfte Stammspieler werden. Mit Francis Onyeka (Leihspieler aus Leverkusen), Leih-Rückkehrer Moritz-Broni Kwarteng, Matus Bero und Ibrahima Sissoko stehen zudem mindestens vier weitere Spieler im Kader, die alle im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen könnten.

Unklar ist jedoch, ob die beiden Letztgenannten auch wirklich beim VfL Bochum bleiben. Beide dürften den Verein bei einem guten Angebot wohl verlassen.