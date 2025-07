Medien: Frankfurt fertigt lange Streichliste an

IMAGO/Jürgen Kessler

Verlässt Mo Dahoud (l.) die Frankfurter Eintracht?

Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt bastelt am Kader für die neue Saison. Vor dem Start in die Vorbereitung soll dieser aber noch an mehreren Stellen verkleinert werden.

Bundesligist Eintracht Frankfurt will nach "Bild"-Angaben gleich mehrere Spieler abgeben, ehe in der kommenden Woche der Ball im Training wieder rollt.

Gleich sieben Profis stehen dem Bericht zufolge auf der Streichliste. Vor allem bei den drei Leih-Rückkehrern Nacho Ferri, Aurèlio Buta und Hrvoje Smolcic soll schnellstmöglich ein Wechsel eingefädelt werden, sodass diese womöglich zum Trainingsauftakt nicht mehr in Frankfurt weilen.

Der 20 Jahre alte Ferri war in der zurückliegenden Saison an KV Kortrijk nach Belgien verliehen worden. Der Stürmer kam dort auf beachtliche 34 Pflichtspiele, in denen ihm acht Tore gelangen. Der Spanier verhandle nun mit KRC Genk, auch andere nicht näher genannte Klubs sollen Interesse zeigen.

Auch Mo Dahoud vor dem Abschied aus Frankfurt?

Abwehrspieler Buta, 2022 von Royal Antwerp gekommen, war in der Spielzeit 2024/25 an Ligue-1-Klub Stade de Reims verliehen worden. Der Portugiese kam immerhin auf 31 Pflichtspiele. Spielpraxis, die ihn laut "Bild" aber nicht näher an eine Zukunft bei der SGE gebracht haben. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus.

Der Dritte im Bunde ist Hrvoje Smolcic. Der Linksfuß aus Kroatien kickte in der abgelaufenen Saison bei der LASK in Österreich (33 Partien, 29 davon in der Startelf). Doch auch der Kroate habe keine Zukunft mehr bei den Hessen, so "Bild". Angeblich bekundet der türkische Klub Kocaelispor Interesse.

Zu den möglichen Abgangskandidaten zählen laut dem Boulevardblatt zudem Junior Dina Ebimbe, Mo Dahoud, Igor Matanovic und Niels Nkounkou. Sofern die Ablöse bei der SGE auf Zustimmung trifft, könne das Quartett gehen, heißt es. Zusammengerechnet kamen die vier Spieler in der letzten Saison auf gerade einmal zwölf Startelfeinsätze in der Bundesliga.