Neue Millionen-Details zum BVB-Deal mit Moukoko enthüllt

IMAGO/Maximilian Koch

Youssoufa Moukoko erspart dem BVB eine Millionensumme

Youssoufa Moukoko verließ Borussia Dortmund jüngst Richtung FC Kopenhagen. Durch den Wechsel nach Dänemark ersparte der 20-Jährige dem BVB eine Millionensumme.

Der Vertrag des Stürmers beim BVB wäre noch bis 2026 gelaufen, also eine weitere Saison. In dieser hätte Dortmund ihm sein hohes Gehalt zahlen müssen, das bei bis zu 8,5 Millionen Euro brutto gelegen haben soll.

Laut den "Ruhr Nachrichten" habe Youssoufa Moukoko auf vermutlich langwierige Verhandlungen über eine mögliche Abfindung verzichtet, um seinen Wechsel nach Kopenhagen unkomplizierter über die Bühne zu bringen. Beim BVB soll ihm dieses Vorgehen hoch angerechnet werden.

In Kopenhagen soll er nun laut "Bold" ein Grundgehalt von einer Million Euro verdienen. Steigern kann Moukoko sein Salär demnach allerdings durch leistungsabhängige Prämien, die an Spielzeit, Anzahl seiner Tore sowie die Ergebnisse des Teams geknüpft sein sollen.

Sein Gehalt könne so auf bis zu 1,7 Millionen Euro anwachsen. Moukoko erhält im Vergleich zu seinem letzten Vertrag beim BVB also rund sechs Millionen Euro weniger.

Für den Wechsel kassierte Borussia Dortmund eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro. Die beiden Klubs hatten am Samstag den Transfer offiziell bestätigt. Beim FC Kopenhagen unterschrieb der Stürmer einen Fünfjahresvertrag bis 2030.

BVB: Youssoufa Moukoko scheiterte zuletzt auch in Nizza

Moukoko kickte von 2016 bis 2020 in der Jugend des BVB und stieg dann zu den Profis auf. Von 2020 bis 2024 konnte er sich dort aber nicht in der Startelf etablieren und wechselte in der abgelaufenen Spielzeit in die Ligue 1 zum OGC Nizza.

Auch dort fasste er nicht Fuß: In 22 vor allem kurzen Einsätzen erzielte er zwei Tore.

Für Borussia Dortmunds Profis kam der in Yaoundé geborene Stürmer in 99 Spielen zum Einsatz. In diesen erzielte er 18 Tore und bereitete acht weitere vor.

Nun geht Moukoko auf seiner Karriereleiter mindestens einen Schritt zurück, um beim FC Kopenhagen wieder in Schwung zu kommen.