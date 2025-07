Transfer fix: So teuer wird Quansah für Bayer

IMAGO/Jan Huebner

Jarell Quansah (li.) schließt sich Bayer Leverkusen an

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat am Mittwochvormittag die schon seit Längerem im Raum stehende Verpflichtung von Innenverteidiger Jarell Quansah bestätigt. Der englische U21-Nationalspieler und frischgebackene Europameister wechselt vom FC Liverpool in die Bundesliga.

Der Nachfolger für Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen ist gefunden, er heißt Jarell Quansah und kommt vom FC Liverpool.

Der Innenverteidiger, der erst kürzlich mit dem englischen Nachwuchs bei der U21-EM triumphierte, ist 22 Jahre alt und unterschrieb am Mittwoch beim entthronten Double-Sieger einen Vertrag bis Juni 2030.

Ob er diesen erfüllt, ist allerdings offen. Denn wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, besitzt der FC Liverpool eine Rückkaufklausel für Quansah, die ab 2027 greifen und mehr als 60 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen schwer sein soll. Heißt: Entwickelt sich der junge Engländer wie gewünscht, winkt Bayer ein Geldregen. Gleichzeitig würde die Werkself dann aber auch einen Leistungsträger verlieren.

Zurück in der Gegenwart lässt sich aber erst einmal festhalten, dass Quansah schon jetzt Leverkusens neuer Rekord-Transfer ist, kostet er doch dem Vernehmen nach rund 35 Millionen Euro Grund-Ablöse, womit er den bisherigen Rekordhalter Kerem Demirbay überholt, für den die Werkself-Bosse im Sommer 2019 32 Millionen Euro auf den Tisch legten, um ihn aus Hoffenheim loszueisen.

Bayer Leverkusen muss möglicherweise für Quansah nachzahlen

Hinzu könnten weitere in der Branche mittlerweile übliche Nachzahlungen von bis zu sechs Millionen Euro kommen, heißt es bei Transfer-Experte Romano.

"Mit Jarell erhält unsere Abwehr ausgeprägte Dynamik, Tempo und Zweikampfhärte und einen weiteren, sehr wichtigen Baustein für die Werkself der Zukunft", sagte Bayers Sportchef Simon Rolfes zu Quansahs Verpflichtung und fügte an: "In der von absoluten Weltklassespielern geprägten Liverpooler Defensive hat er schon beeindruckende Akzente gesetzt."

Der junge Engländer betonte derweil, wie sehr er sich auf "eine tolle Aufgabe" bei den Leverkusenern freue. "Ich konnte mir einen guten Eindruck von der Mannschaft und vom Klub machen, als wir in der Vorsaison mit dem LFC in der Champions League auf Leverkusen trafen. Ein super Team – die ersten 60 Minuten haben sie gespielt wie kaum eine andere Mannschaft an der Anfield Road", lobte er das Bundesliga-Team, bei dem er bis Juni 2030 unterschrieb.

Für Liverpool, das in diesem Sommer bereits Florian Wirtz und Jeremie Frimpong von Bayer 04 verpflichtet hat, absolvierte Quansah bislang 30 Partien in der Premier League. In der Champions League lief er viermal für die Reds auf.