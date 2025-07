Personal-Knall bei Manchester City nach Klub-WM-Debakel?

IMAGO/David Klein

Debakel bei der Klub-WM für Pep Guardiola und ManCity

Nach dem blamablen Aus im Achtelfinale der Klub-WM in den USA gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien hat Manchester Citys Star-Coach Pep Guardiola offenbar eine erste Personal-Entscheidung getroffen.

Dem Transfer-Portal "Fichajes.net" zufolge will der 54 Jahre alte Spanier den bisherigen Stammkeeper Ederson nach erneut nicht immer überzeugenden Auftritten absägen und einen neuen Mann zwischen den Pfosten installieren.

Top-Kandidat der Verantwortlichen von Manchester City bei der Suche nach einer neuen Nummer eins soll Schlussmann Diogo Costa vom FC Porto sein.

Der 25-Jährige ist zwar noch bis 2027 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden, sein Vertrag enthält aber die in Portugal obligatorische Ausstiegsklausel, angeblich in Höhe von 75 Millionen Euro.

Diese für einen Torwart durchaus imposante Summe soll für ManCity keine unüberwindliche Hürde darstellen, heißt es. Costa selbst könnte sich den Wechsel zu einem größeren Verein demnach vorstellen. In den kommenden Woche könne demnach Bewegung in die Personalie kommen.

Eine zweite Option für das Premier-League-Schwergewicht sei angeblich ausgerechnet Bono, Al-Hilals Keeper, heißt es weiter.

Der 34-jährige Marokkaner war 2023 für immerhin 21 Millionen Euro vom FC Sevilla in die Wüste gewechselt. Die Tür für eine Rückkehr nach Europa soll nicht geschlossen sein, die Zusammenarbeit mit Guardiola den Routinier reizen.

Manchester City: Haaland dementiert brisante Gerüchte

Befeuert wurden diese Gerüchte durch angebliche Anwerbeversuche von City-Torjäger Erling Haaland in Richtung Bono nach Abpfiff der Partie. Der Norweger bezeichnete diese aber später in den sozialen Medien als "nicht wahr".

Bei der 3:4-Pleite n.V. gegen Al-Hilal war City zwar durch Bernardo Silva (9.) in Führung gegangen, Marcos Leonardo (46.) glich aber für den Underdog aus und Malcolm (52.) drehte die Partie.

Dann rettete Haaland seine Mannschaft in die Verlängerung (55.), wo Kalidou Koulibaly (94.) für Al-Hilal traf und Phil Foden (104.) erneut ausglich. Leonardo (113.) besorgte dann mit seinem zweiten Tor des Abends den Endstand.