Yamal bekommt in Barcelona die Nummer 10

IMAGO/Ricardo Larreina

Bisher trug Lamine Yamal beim FC Barcelona die 19

Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho - und jetzt Lamine Yamal: Der spanische Jungstar läuft künftig mit der legendären Rückennummer 10 des FC Barcelona auf.

Yamal, der am 13. Juli seinen 18. Geburtstag feiert, übernimmt die Nummer von Ansu Fati, der in der kommenden Saison für den französischen Erstligisten AS Monaco spielt. Bislang trug Yamal die Nummer 19.

Die Nummer 10 war in Barcelona von 2008 bis 2021 von Messi besetzt, nach dem Abschied des Argentiniers übernahm sie der als "Wunderkind" gefeierte Fati. Zuvor trugen neben Maradona und Ronaldinho auch Größen wie Gary Lineker, Pep Guardiola, Michael Laudrup oder Romario das begehrte Trikot.