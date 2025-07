Gladbach verkündet doppelte Neuhaus-Strafe nach Eklat

IMAGO/Laci Perenyi

Harte Strafe für Florian Neuhaus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach zieht erste Konsequenzen nach dem Eklat um seinen Mittelfeldspieler Florian Neuhaus.

Wie die Gladbacher am Mittwochmittag offiziell bekannt gaben, wird Florian Neuhaus nicht nur mit einer "hohen Geldstrafe" belegt. Der zehnfache deutsche Nationalspieler wird zudem für die nächsten vier Wochen in die U23-Mannschaft der Borussia strafversetzt.

"Das Verhalten und die Aussagen von Florian Neuhaus sind vereinsschädigend und inakzeptabel, er hat mit seinen Worten dem Klub geschadet und handelnde Personen tief enttäuscht, das ist mit den Werten des Vereins nicht vereinbar", ließ Gladbach-Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann mitteilen.

In den vergangenen Tagen hatte ein Video in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht, in dem sich der 28-Jährige während eines Urlaubs auf der Baleareninsel Mallorca spöttisch über Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus äußerte.

Vor einigen Borussia-Fans prahlte Neuhaus zudem mit dem Millionengehalt, das er seit der Vertragsverlängerung vor rund zwei Jahren einstreicht: "Don Rollo gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei vier Millionen Euro", zählte der Mittelfeldspieler augenscheinlich angetrunken auf, wobei er die Summe mit seinen Fingern abzählte. Zunächst war unklar geblieben, ob der Satz über den "schlechtesten Manager" von Neuhaus geäußert wurde, in dem Video ist er in dem entsprechenden Moment nicht zu sehen.

Am Montagabend hatte der Bundesligist umgehend reagiert, ließ zunächst aber lediglich mitteilen, dass man die Echtheit des Videos prüfe.

Gladbach startet am Freitag in die Vorbereitung

Wie es nun nach der erfolgten Sanktion für Florian Neuhaus weiter geht, bleibt unklar. In Gladbach besitzt der Rechtsfuß noch einen gültigen Vertrag bis 2027. Er hat sich bislang zu dem Vorfall nicht geäußert.

Neuhaus spielt seit 2018 für Borussia Mönchengladbach, absolvierte bislang 220 Pflichtspiele für die Niederrheiner, in denen er 26 Tore erzielte. Schon in den vergangenen Transferperioden zählte er zu den möglichen Wechselkandidaten, da er unter Cheftrainer Gerardo Seonae keinen Stammplatz inne hat.

Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane wird am Freitag - ohne Neuhaus - zum ersten Leistungstest in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison im Borussia-Park erwartet.