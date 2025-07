Rekord-Deal? Mega-Preisschild für Flirt des FC Bayern

IMAGO/Mourad_ALLILI

Zieht es Malick Fofana zum FC Bayern?

Top-Talent Malick Fofana von Olympique Lyon wird beim FC Bayern gehandelt - und könnte den deutschen Rekordmeister zu einem Rekord-Deal veranlassen.

Dem britischen "Independent" zufolge ruft der vom Zwangsabstieg bedrohte französische Erstligist satte 60 Millionen Euro für den 20 Jahre alten Flügelstürmer auf.

Sollte Malick Fofana wirklich zu diesem Preis über die Ladentheke gehen und tatsächlich in München landen, wäre er der teuerste U21-Transfer in der ruhmreichen Vereinsgeschichte des FC Bayern - mit großem Abstand. Bislang hält diese Bestmarke Mario Götze, der im Sommer 2013 im Alter von 21 Jahren für 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund an die Säbener Straße wechselte.

Dass der FC Bayern das Rennen um Fofanas Dienste macht, ist aber noch längst nicht klar. Der Arsenal, der FC Chelsea, der FC Liverpool, der FC Fulham und Nottingham Forest sollen sich ebenfalls um das Juwel bemühen. Hinzu kommt das angebliche Interesse von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig und vom italienischen Meister SSC Neapel.

Ein zeitnaher Transfer sei nicht zu erwarten, schreibt der "Independent". Olympique Lyon, das sich derzeit juristisch gegen den drohenden Abstieg aufgrund von Finanzproblemen wehrt, soll auf ein Wettbieten hoffen.

FC Bayern schon länger an Malick Fofana dran?

Als Kandidaten für den FC Bayern hatte Fofana zuvor auch Transfer-Guru Fabrizio Romano bezeichnet. Ihm zufolge wolle der Youngster am liebsten zu einem Verein wechseln, der in der kommenden Saison in der Champions League vertreten ist.

Auch in der zurückliegenden Winter-Transferperiode hatte es Gerüchte um ein Interesse aus München an Fofana gegeben.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er zu 41 Pflichtspielen für Lyon. Er steuerte neben elf eigenen Toren in allen Wettbewerben auch sechs Assists bei.

Erst im Januar 2024 war Fofana für 19,5 Millionen Euro von KAA Gent zu Olympique gewechselt.