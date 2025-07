Hat der FC Bayern jetzt auch Torwart-"Probleme"?

IMAGO/Ulrich Wagner

Jonas Urbig (l.) erhält weiterhin keine Einsätze beim FC Bayern, wenn Manuel Neuer fit ist

Lothar Matthäus verfolgt den FC Bayern auch während der Klub-WM in den USA intensiv. Er sieht ein Problem auf der Torwart-Position sowie bei der Integration von Talenten in der ersten Mannschaft.

"Ich sehe auch auf der Torwart-Position Probleme auf den FC Bayern zukommen. Dass Manuel Neuer bei der Klub-WM kein Spiel abgeben wollte und auch gegen Benfica Lissabon im Tor stand, sollte den Verantwortlichen schon mal zu denken geben", sagte Matthäus gegenüber "Sport Bild" und fragte: "Klappt die Absprache wirklich, dass Jonas Urbig genug Spiele bekommt?"

Der 21-Jährige war im Januar 2025 für sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln gekommen. Bei der Klub-WM in den Vereinigten Staaten von Amerika durfte er bisher nicht aufs Feld. Zuletzt stand Jonas Urbig am 3. Mai 2025 beim 3:3 gegen RB Leipzig in der Bundesliga im Tor des FC Bayern München.

Matthäus zog in dem Fall eine Parallele zu einem von Urbigs Vorgänger: "Es sieht so aus, dass das gleiche Szenario wie bei Alexander Nübel drohe. Da wollte Neuer ja auch nichts abgeben. Das ist nun die klare Aufgabe von den sportlich Verantwortlichen. Sie müssen das regeln und in den Griff bekommen."

Der 39-jährige Manuel Neuer verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern im Februar 2025 bis Sommer 2026. Damals hieß es, dass er Spiele an seinen möglichen Nachfolger Urbig abgeben soll.

FC Bayern: Matthäus auch mit Jugendarbeit nicht zufrieden

Damit noch nicht genug: Matthäus knöpfte sich auch Trainer Vincent Kompany vor.

"Die Jugendarbeit kommt beim FC Bayern zu kurz, weil bei den Profis kaum Talente eingesetzt oder nicht erkannt werden, so wie Angelo Stiller oder Kenan Yildiz", kritisierte er und warf Kompany vor: "Selbst bei Spielen im Saisonendspurt, die schon entschieden waren, gab er den Youngstern wenige Minuten."

Damit könnte der Rekord-Rationalspieler unter anderem die 17 Jahre alten Nachwuchskräfte Adam Aznou, Lennart Karl und Jonah Kusi-Asara meinen.

Matthäus ergänzte: "Wenn Kompany das selbst nicht ändern will, muss er von Max Eberl und Christoph Freund klare Ansagen bekommen und das geregelt werden."