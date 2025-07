FC Bayern an Ex-BVB-Flirt interessiert?

IMAGO/Ian Tuttle/Shutterstock

Renato Veiga wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern tüftelt an seinem Kader für die anstehende Saison. In der Abwehrmitte könnte noch Bewegungen reinkommen. Ein ehemaliger BVB-Flirt wird nun mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano beim Kurznachrichtendienst X berichtet, beschäftige sich der FC Bayern mit Renato Veiga vom FC Chelsea.

Der 21-Jährige stünde demzufolge auf einer Liste von vier Optionen für die Innenverteidigung. Weitere Namen nennt der italienische Journalist in diesem Zusammenhang nicht.

Wie plant der FC Bayern in der Innenverteidigung?

Ob der FC Bayern in diesem Sommer noch einen Neuzugang für die Abwehrmitte holt, hängt aber wohl von der sportlichen Zukunft von Minjae Kim ab. Um den 28-Jährigen rankten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Transfer-Spekulationen.

Der FC Bayern hat bereits Jonathan Tah für die Innenverteidigung gewonnen. Der deutsche Nationalspieler wechselte ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen nach München. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen ist langfristig bis 2029 datiert.

Der FC Bayern soll indes nicht der einzige Verein sein, der an Veiga interessiert ist, wie Romano berichtet. Der Portugiese besitzt beim FC Chelsea einen Vertrag bis 2031. Welche Ablösesumme für den Abwehrmann fällig wäre, schreibt Romano nicht.

Veiga im Winter noch BVB-Flirt

Spannend: Veiga galt im zurückliegenden Transfer-Winter noch als Kandidat bei Borussia Dortmund. Ein Wechsel des 21-Jährigen zum BVB folgte jedoch nicht. Stattdessen verbrachte er die Rückrunde auf Leihbasis bei Juventus.

Veiga kann nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch auf der linken Abwehrseite agieren. Der Linksfuß kommt in seiner Karriere bislang auf fünf Länderspiele, gewann mit Portugal zuletzt die Nations League. Im Finale gegen Spanien (7:5 n.E.) wirkte der Youngster über 46 Minuten mit.