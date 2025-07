Finnland bezwingt Island zum EM-Auftakt

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Jubel bei der finnischen Mannschaft

Die Fußballerinnen von Finnland sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft in der Schweiz gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Marko Saloranta setzte sich am Mittwoch in Thun in Überzahl 1:0 (0:0) gegen Island durch und übernahm damit Platz eins in der Gruppe A.

Bei Temperaturen um die 30 Grad hatten sich beide Mannschaften im ersten Durchgang schwergetan, Torchancen blieben Mangelware. Zur Pause verloren die Isländerinnen Glodis Viggosdottir, die Kapitänin vom deutschen Double-Gewinner Bayern München musste verletzt in der Kabine bleiben.

Nach einer Gelb-Roten Karte für Hildur Antonsdottir wegen wiederholten Foulspiels (58.) agierten die Finninnen in Überzahl, aus der Distanz erzielte Katariina Kosola (70.) den Siegtreffer.

Nach der ersten Begegnung des Turniers steigt am Abend (21 Uhr) das offizielle Eröffnungsspiel. Gastgeber Schweiz trifft dabei in Basel auf Norwegen. Die deutsche Mannschaft startet am Freitag (21 Uhr/jeweils ARD und DAZN) in St. Gallen gegen Polen in die EM.